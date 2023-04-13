MAX & Co . x Tamagotchi 他媽哥池時裝精品

八、九十年代的電玩遊戲，近日再度流行，像《Super Mario Bros.》被拍成動畫電影於全球大收。另一款 電子寵物遊戲機他媽哥池 (Tamagotchi) ，近日亦在歐洲再度翻熱起來，全因 MAX & Co 的 & Co.LLABORATION 春夏新裝，特別與 Bandai Namco Europe SAS 合 作，以他媽哥池推出 Tamagotchi in Paris 系列。

8-bit 像素圖案融入設計

1996年面世的他媽哥池，一推出便迅即風靡全球，這款玩具累計銷售超過8,000萬台，來到今天更變為時尚新星。MAX & Co的Tamagotchi in Paris系列，融合九十年代復古風尚與經典法式風情，推出海軍風間條衫與貝雷帽等衣櫥必備單品，綴飾可愛萌寵與8-bit像素圖案。Tee恤背面、休閒毛衣正面和提花衣領，均飾以Eat sleep repeat(吃飽睡、睡飽吃)口號圖案，與他媽哥池的照顧指令巧妙呼應。

此外，系列還運用串珠和刺繡工藝，勾勒出8-bit像素風格心形圖案，或俏皮的他媽哥池形象，為恤衫和牛仔褲注入童趣活力。醒目誇張的圖案或映現於慵懶的嵌花針織衫之上，或以壓花工藝點綴皮革小手袋，恣意切換低調別緻與大膽前衛風格。間條是此系列的主打元素，有黑白或粉與紅色可供選擇，為T恤和連帽衛衣添潮流上點睛之筆。