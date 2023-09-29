MBTI測試｜依2類人全世界只有2%？！分辦16型人格特徵+相同人格韓星整合

MBTI一般可以分為16型人格，而每個人格都有不同的特徵，以下就為大家簡介16型人格特徵，大家可以先從MBTI測試中，分清自己屬哪個人格，然後了解一下自己的人格特徵和相似的韓國藝人吧！

MBTI 16型人格｜ISFJ(照顧者) ISFJ被認為是喜歡照顧他人的利他主義者，由於為F型人格，因此感情比較細膩，同時重視責任及重視關係，特別從家庭或工作中可以看到ISFJ型人格的人會盡最大努力來滿足別人的要求。不過亦因為這樣，容易會出現不懂得拒絕別人或不了解自己需要的情況出現。 同人格韓星：多賢&定延(TWICE)、淨漢(SEVENTEEN) MBTI 16型人格｜ISTJ(監察者) ISTJ由於含有思考的T和判斷的J，因此屬於有責任感及目標清晰的工作狂，無論是工作或生活都會打理得井井有條，而且喜歡計劃及不愛冒風險，因此有機會讓別人覺得無趣或完美主義，有時候亦難以與他人溝通。 同人格韓星：車太賢、神童(SUPER JUNIOR)

MBTI 16型人格｜INTJ(戰略者) INTJ 屬於天生的組織者，較為聰慧獨立，同時具有創造性，由於追求效率因此有缺乏耐性的缺點，由於比較完美主義，所以會有過度敏感的情況出現。而這種人格屬於全世界較為少數的性格之一，全球只有約2%人口為INTJ。 同人格韓星：姜東元、BOA MBTI 16型人格｜INFJ(創作者) INFJ屬於天生的倡導者，可以以天馬行空的想法來忠於自己的價值觀，擁有同理心及懂得關心他人，對別人亦較友善和友好，所以他們特別多朋友，亦經常會成為朋友的訴苦對象，但亦容易因此感到疲倦。而且J型人特別喜歡進行計劃，對於實現計劃亦十分果斷，屬於既有遠見亦能付諸實現的人格。這種看似完美的人格因此亦比INTJ更少，全球只有約1.5%人口為INFJ。 同人格韓星：IU、太陽 MBTI 16型人格｜ISTP (工匠者) ISTP擁有較強的忍耐力，通常很少在別人面前暴露情緒，同時亦較難理解他人情緒，所以屬於較為安靜的角色。他們通常會在人群中暗中觀察，然後遇到問題便立刻尋找應對措施行動，頭腦較為冷靜及重視邏輯關係，因此即使在新環境中亦能得心應手。 同人格韓星：娜璉(TWICE)、Haerin(NEW JEANS)

MBTI 16型人格｜ISFP(手藝者) ISFP比較溫柔隨性，雖然對別人友好和善及真誠，但亦討厭人群和爭執，所以比起與人相處，更喜歡獨處，最喜歡的便是屬於自己的時間，喜歡按照自己的時間規劃及進行工作安排。不過很矛盾地他們同時喜歡與人分享，亦很在意他人眼光，所以屬於較難以預測的性格。 同人格韓星：劉在石、LISA (BLACKPINK) MBTI 16型人格｜INFP (療癒者) INFP比較理想主義，雖然希望他人會與自己的價值觀統一，但討厭爭執，所以適應力亦比較強及善於接受新事物。N和P的特質亦令他們可以站在他人立場思考，善於尋找別人的優勢，並幫助他人發揮潛能，因此屬於工作環境中令人可以舒適相處的性格。 同人格韓星：泰民(SHINee)、JENNIE(BLACKPINK) MBTI 16型人格｜INTP(設計者) INTP比較着重分析、思考和理論等概念，傾向深度鑽研，而且思想嚴謹，雖然不太懂得與他人溝通，但屬於會經常自我反省的性格，所以只要說話有邏輯，便能與他們正常溝通。 同人格韓星：JIN(BTS)、宮脇咲良(LE SSERAFIM)

MBTI 16型人格｜ESFJ (組織者) ESFJ善於合作之餘，亦有責任心，屬於團隊合作中特別重要的角色，由於他們大部份都有着極強的同理心，因此會希望可以通過自己的力量幫助他人，同時亦希望可以得到別人的認同。 同人格韓星：朴寶劍、ANDY(神話) MBTI 16型人格｜ESTJ (管理者) ESTJ屬於管理層中常見的人格，他們既果斷又現實，特別重視效率及結果，所以決定的事情便會馬上行動。而且他們較為固執及墨守成規，喜歡遵照規則及制度行事，對於別人以言可能過分苛刻或不懂照顧他人感受。 同人格韓星：韓佳人、MINJI(NEW JEANS) MBTI 16型人格｜ESTP (遊說者) ESTP被人認為是喜歡與他人爭論的性格，善於現場直接解決實際問題，而且亦懂得說服他人及靈活變通，雖然說話直接但自然不造作，所以交友圈子特別廣闊。 同人格韓星：申東樺、鄭在玹(NCT127)

MBTI 16型人格｜ESFP (表演者) ESFP屬於善於言談的外向者，特別喜歡成為人群中的焦點，因此亦喜歡與他人一起工作。雖然可以準確判斷及評價別人，但整體來說討厭思前想後及不喜歡與別人爭吵，所以處理原則問題時容易搖擺不定。 同人格韓星：RAIN、朴寶英 MBTI 16型人格｜ENFP (激發者) ENFP既熱情亦富有想像力，所以可以快速根據事情有關的信息來進行判斷及解決問題，但亦因此容易有衝動的表現，而且亦有三分鐘熱度的壞習慣。 同人格韓星：PSY、SANA(TWICE) MBTI 16型人格｜ENTP (發明者) ENTP好奇心重，容易有多種奇怪的想法，但這些想法通常都經過分析後才出現，比起規矩及計劃更加喜歡按照心情隨心行事，所以對於不少人來說可能屬於較為跳脫及無法預測的性格。 同人格韓星：JESSI、李英智