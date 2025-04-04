MC張天賦《懷疑人生》MV取景餐廳Easy Joe 煮檸檬牛油蜆 讚卡邦尼好食

MC張天賦出道前曾做過餐廳廚房煮意粉，在日前發布的新歌MV《懷疑人生》就重組當年角色，選擇了大角咀餐廳Easy Joe取景拍攝。MC更穿上餐廳員工制服，與餐廳主廚在廚房煮檸檬牛油蜆、焗芝士辣肉腸pizza，這兩款出品均在餐廳有供應。

新鮮蜆從街市選購 《懷疑人生》MV裡共有兩幕廚房場景，一幕交待MC要處理大量柯打，做到流汗索晒氣，特寫鏡頭捕捉了MC用明火煮檸檬牛油蜆。這道菜與白酒蜆肉扁意粉，採用的大蜆都是餐廳老闆親自去街市選購，保留鮮味。而另一幕MC專注焗芝士辣肉腸pizza，是餐廳的單點新品，兩款食品均在晚市供應。據餐廳負責人Janice表示，自從MV播出之後，多了MC粉絲來餐廳應援專誠吃這兩道蜆。

MC試食特濃卡邦尼 無巧不成話，一個星期前我們的飲食欄目《味美道來》報導了Easy Joe的特濃卡邦尼意粉，恰巧MC拍完MV也有興趣吃了一碟特濃卡邦尼意粉，主廚更私下煮多兩隻蝦給他，MC吃完還大讚「好好味」！不止MC，特濃卡邦尼也得到不少熟客大愛，特濃在於下足3隻日本蛋黃及巴馬臣芝士煮意粉，不像港式做法加入忌廉令醬汁厚膩，加上選用意大利醃製豬腩，貼近地道意大利風味。MC更透露昔日做廚房，最拿手煮蟹肉忌廉意粉。



MC飲洛神花柚子梳打 餐廳盛意拳拳請MC飲招牌特濃朱古力，不過MC覺得稍甜，店主於是即沖洛神花柚子梳打給MC。此杯梳打用洛神花乾煲果茶，隔渣後攪拌成醬，保留洛神花的嚼勁，果香味道天然。負責人Janice大讚MC為人友善，臨走前來個大合照，又在餐廳海報上簽名留念，仲笑稱要來餐廳「炒散」，令餐廳全人好開心難忘。



Easy Joe 地址：大角咀福全街18號地下

電話：54350812 / 25060638

營業時間：12nn-4pm，6pm-10pm（星期二休息）

小店每日下午4時至6時落場，逢星期二休息。