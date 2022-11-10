McCafé推限時優惠 麥當勞App用戶專享$100八杯手調咖啡 平均一杯只需$12.5

打工仔請注意！麥當勞App由今日起，首度推出低至半價的$100任選8杯手調咖啡優惠券，以平均$12.5超值價請大家飲咖啡。

由11月10日上午6時起，麥當勞App為大家送上超值秋冬暖意，推出McCafé手調咖啡優惠券，讓App用戶專享低至半價的歎「靚」啡超值優惠—$100任選8杯指定手調咖啡，平均每杯咖啡只需$12.5！指定手調咖啡包括細杯裝熱意式鮮奶咖啡、細杯裝熱美式咖啡及細杯裝熱意大利泡沫咖啡。當用戶成功換購咖啡後，麥當勞App便會自動移除換購券。換購券於早上6時至晚上9時適用。

用戶購買套餐優惠券時只需先繳付$20訂金，八張指定手調咖啡換購券便會於兩個工作天內自動存入你麥當勞App內「McCafé優惠券」的版面，其後每次使用換購券時只需繳付$10，即可品嚐咖啡。McCafé手調咖啡優惠券數量有限，售完即止，而換購券有效期至2022年12月31日。