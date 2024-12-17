McGriddles今日回歸香港麥當勞！日本新世代人氣歌手ano拍宣傳片

香港麥當勞宣佈McGriddles今日（12月17日）起正式回歸！日本大人氣楓糖班戟漢堡系列今年在香港一推出就大受歡迎，今次回歸更首次邀請到日本新生代人氣歌手 ano，以其可愛招牌趣怪方式與各位重溫McGriddles的美味，大家一於在早餐時段到麥當勞品嚐來自日本的鹹甜滋味！

McGriddles1回歸香港麥當勞早餐時段

日本麥當勞人氣美食McGriddles自今年首次登陸香港後，立即成為城中熱話，曾經創下 3 日火速賣出一百萬個銷量佳績，並榮登今年 Google「香港 2024 年度搜尋排行榜」及 Yahoo Food「排隊美食回顧 2024」第一位，人人都爭住想要品嚐！

McGriddles系列將由今日（12月17日）起的早餐時段期間限定回歸，大家可於上午11時前透過麥當勞App，或親臨全線麥當勞餐廳櫃檯及自助點餐機直接選購。

McGriddles系列共有2款供各位選擇，包括楓糖班戟豬柳蛋漢堡套餐（配薯餅及飲品）及楓糖班戟豬柳漢堡套餐（配薯餅及飲品），套餐優惠價分別為$36.5起及$35，滿足不同口味的顧客。加入楓糖漿的楓糖班戟漢堡口感濕潤鬆軟，搭配美味豬柳、軟滑芝士和嫩滑雞蛋，多重口感美味令人一試難忘。

