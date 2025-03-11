MCP新都城中心推$1Pizza/半價燒鵝龍躉 會員可額外賺$150餐飲優惠券

將軍澳MCP新都城中心推出「MCP春日滋味盛宴」推廣活動，場內多間食肆設震撼折扣，當中包括HK$1享用藍芝士蘋果Pizza及半價享用明爐燒鵝或龍躉。商場會員消費滿指定金額，更可賺取高達HK$150餐飲優惠券及現金券，上載美食打卡再獲咖啡禮券及HK$300電子優惠券。

$1食Pizza/半價歎燒鵝龍躉 MCP新都城中心由3月14日至4月13日期間，推出「MCP春日滋味盛宴」活動。商場內多間人氣食店推出震撼性折扣，當中包括於話題度極高的正宗意大利薄餅店JACOMAX消費滿$500，即可以$1加購藍芝士蘋果Pizza、中菜館海王漁港設有半價享用燒鵝優惠，及主打精緻中菜的將軍會館推出半價享用龍躉兩味等，以超抵優惠嘆盡多國美食。

送高達$100優惠券 另外，H‧COINS會員於MCP CENTRAL & MCP DISCOVERY場內指定餐飲商戶單一消費滿$300，成功登記單據後即可獲電子印花1枚，集齊3枚電子印花可獲贈$50 MCP餐飲電子優惠券。會員如在指定商戶消費滿$1000，更可獲贈$100餐飲商戶優惠券。

MCP春日滋味盛宴

打卡美食享 $25 咖啡禮券 獎賞一浪接一浪！活動期間，商場會員於場內指定食肆即日消費滿$100，並上載場內任何餐廳之美食相片至個人Instagram帳戶，標註指定hashtag及完成指定步驟，即有機會換領HK$25咖啡禮券！