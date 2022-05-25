MCP CENTRAL & MCP DISCOVERY呈獻「夏日SHOPPING DOUBLE賞」

初夏將至，使眾人無論對服飾還是食物，都激起濃厚的欲望，並燃起無盡的購買慾。因此MCP CENTRAL & MCP DISCOVERY (新都城中心2期及3期) 特別呈獻「夏日SHOPPING DOUBLE賞」，與大家一同追逐夏日陽光，專享初夏消費禮遇！

為緊貼夏日新潮流，當然要外出購物好好為自己裝扮一下。MCP CENTRAL & MCP DISCOVERY匯聚各具特色的優質國際服裝及彩妝品牌，包括：ZARA、6IXTY 8IGHT、Levi’ s、Fancl及周大福，以及 Ruby Tuesday、添好運、Hungry Korean、和牛燒肉一郎、韓樂、茶泰、Chicken Factory、竇、YOLO、小魚鴨子及壽司郎等多國人氣美饌，連同去年11月初隆重登場、佔地超過3萬4千呎的UNY生活創庫，超過400多間人氣商戶任你選擇！

推廣期內，MCL新都城戲院於6月期間將有多部精彩猛片輪流放送，其中包括緊張刺激的《侏羅紀世界：統治霸權》、老少咸宜的《迷你兵團2》等，讓你與親友共享精彩樂趣時刻！

由6月11日起至7月29日，H‧COINS會員只需於MCP CENTRAL & MCP DISCOVERY以電子貨幣單一消費每滿HK$250 (每組有效商戶機印發票及相符的電子貨幣交易存根最多只可獲商場專屬電子印花2枚)，經H‧COINS手機APP自助上載或親臨商場禮賓會員專區，成功登記賺取COINS後，即可獲贈電子印花1枚，集齊3枚電子印花後，首4,900名會員即有機會免費換領MCL新都城戲院HK$100電影禮券乙張，其後之會員亦有機會換領UNY(將軍澳店)HK$100購物禮券乙張！

高級日式超巿UNY登陸將軍澳購物禮券讓你盡情「掃貨」

佔地3萬4千呎的高級日式超巿UNY廣受顧客歡迎，貨品種類多元化，不論是食品、海鮮肉類、熟食、生活雜貨等均一應俱全；而位於MCP CENTRAL的UNY將軍澳店更首設自家乾式熟成牛肉專櫃，同時亦雲集日本、韓國等環球美食，款式應有盡有。於「夏日SHOPPING DOUBLE賞」推廣期內，除首4,900名H‧COINS會員可換領MCL新都城戲院HK$100電影禮券乙張外，其後500名會員更有機會換領UNY(將軍澳店) HK$100購物禮券乙張！

電子印花換領日期： 6月11日至7月29日

禮券換領日期：6月11日至8月31日

禮券換領時間：12nn – 10pm

禮券換領地點：MCP CENTRAL (新都城中心2期) L1 會員專區

換領方法：推廣期內，H‧COINS會員只須於MCP CENTRAL & MCP DISCOVERY以電子貨幣單一消費每滿HK$250*，經H‧COINS手機APP自助上載或親臨商場禮賓會員專區，成功登記賺取COINS#後，即可獲電子印花1枚，於集齊3枚電子印花後，首4,900名前往MCP CENTRAL (新都城中心2期) L1會員專區進行換領之會員，即可免費換領MCL新都城戲院HK$100電影禮券乙張; 其後之會員則可免費換領UNY(將軍澳店) HK$100購物禮券乙張^。

*每組有效商戶機印發票及相符的電子貨幣交易存根最多只可獲商場專屬電子印花2枚。

#受「登記COINS」之條款及細則約束，詳情請參閱H·COINS網頁或手機APP內的「條款及細則」。

^每名會員於推廣期內，最多只可換領禮品兩次。禮品數量有限，先到先得，換完即止。

換券有效日期：

MCL新都城戲院HK$100電影禮券 – (有效期至2023年5月31日)

UNY(將軍澳店) HK$100購物禮券 – (有效期至2023年12月31日)

禮券名額：共5,400個