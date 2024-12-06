Medicube Wonderland限定店登陸海港城 率先試最新Age-R High Focus Shot/現場限定優惠套裝

Medicube Wonderland限定店登陸海港城 率先試最新HIFU美容儀/現場限定優惠套裝

臨近聖誕，韓國醫美品牌Medicube再度來港，設立期間Medicube Wonderland限定店，在現場可以率試用最新推出的[提肌緊顏]Age-R High Focus Shot，這部主打醫美HIFU同款效果的超聲波美容儀，可即時提升筋膜層彈力重塑輪廓。現場更有多個打卡位，以及多款「現場限定套裝」，各位女生記得把握機會去看看！

最新推出的提肌緊顏Age-R High Focus Shot，是主打醫美HIFU同款效果的超聲波美容儀。

銷售量已突破250萬部以上的AGE-R，推出新品Age-R High Focus Shot，以「聚焦超聲波(MFU)」，瞄準核心彈力層(筋膜層)4.5mm，由內而外緊緻肌膚，即時改善臉部輪廓，深入肌膚最底層重塑筋膜層彈力。同時通過自動點狀照射完成的超聲波照射，熱能均勻照射到筋膜層，在每秒1Shot/2Shot中，選擇適合自己的照射速度護理；加上5種LED護理，包括毛孔及皮脂、提亮、提升輪廓、肌膚彈性及提升吸收，實現個人化護理，解決不同肌膚問題。在家都享受到無痛無限的醫美同款HIFU效果，即時緊緻提拉，重塑膠原彈力。

Medicube Wonderland限定店亮點1：Skincare Section Medicube Wonderland 限定店亮點 1 ： Skincare Section 類醫美級高效能護膚品，是最新的韓國護膚趨勢。medicube針對不同肌膚，準備個人化的護膚品，大家可以在Skincare Section體驗Medicube類醫美級高效能護膚產品的魅力。

Medicube Wonderland 限定店亮點 2 ： Beauty Trial Zone 為了讓客戶提供個人化的服務，medicube貼心地準備Trial Zone，大家可以直接測試產品，還可以與職員進行1:1諮詢。

Medicube Wonderland 限定店亮點 3 ： PHOTO ZONE & PHOTO BOOTH 打卡區 現場購買時可以在Photo Booth免費拍照，更可以在在Medicube Wonderland的4.5m大型聖誕樹上留下漂亮的照片，留下美好回憶。

Medicube WONDERLAND期間限定店有多款「現場限定套裝」。

Medicube WONDERLAND 期間限定店 地址：海港城海運大廈展覽大堂 Ocean Terminal Main Concourse, Harbour City 日期：12月4日-12月15日 營業時間：11AM - 9PM *12月15日的營業時間 11AM-8PM