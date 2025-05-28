MegaBox 1折感謝祭暨寵寵梳乎祭 寵物文創市集低至1折/寵物巴士團帶毛孩坐巴士

毛孩主人要mark實日子！由5月31日至6月1日期間，MegaBox將舉行1折感謝祭暨寵寵梳乎祭。現場設寵物文創市集，以低至1折售賣各種寵物用品及食品，訪客完成指定任務，更可帶走豐富免費禮品。活動另設寵物巴士團，主人可帶毛孩乘坐巴士往返11個指定地區，創造難忘回憶。

市集雲集多種寵物用品 感謝祭將設一系列優惠活動，焦點必屬由超過20個檔攤造成的寵物文創市集，雲集不同寵物用品、食品及時尚配件，部分商品更低於1折發售。於指定商戶消費滿$1200，即可換領Furries寵物友善精油香薰蠟蠋。現場亦設寵物試食站，毛孩可即場嘗試各式美食。訪客完成指定任務，還可以帶走illy咖啡掛耳包或無糖健康飲品。

與寵物遊車河 MegaBox與KMB攜手推出寵物巴士團，主人可於活動期間帶同寵物乘坐巴士往返康城、將軍澳、啟德、觀塘、藍田、北角、旺角、南昌、馬鞍山、沙田及鑽石山，與寵物遊車河欣賞沿途風光，創造難忘回憶。

活動特設MegaBox x KMB九巴寵物巴士團，$90二人一寵全日暢遊。

商場亦設多個寵物比賽及人寵互動環節。若主人成功在梳毛大賽中，梳出最重磅的寵物毛髮，有機會贏取價值超過HK$3,000的寵物具用品，包括SIMMONS甜夢主子床褥及GIORMANI Wrap Me Up多功能腳踏等。主人同時可與寵物參與人寵瑜伽體驗，感受片刻的寧靜。