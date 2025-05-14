MegaBox 1折感謝祭 低至1折入手過萬件傢俬/床品/電器！$1歎燒肉/串燒

MegaBox震撼推出年度活動「1折感謝祭」，1折入手過萬件貨品！此外，MegaBox大派電子現金券$100送HK$600家品現金券，而場內餐廳更推出HK$1美食優惠，可與電子美食現金券同時使用！晚市消費可享電動車充電獎賞，即睇詳請。

1 折感謝祭 MegaBox 5月15日起至7月2日期間舉行1折感謝祭，低至1折入手國際名牌貨品，總值超過三百萬元，包括過萬件傢俬、床上用品、裝飾擺設、家電、廚具及寵物家具，商戶包括AEON、Build-in Pro、EMMAS l Dentons、GIORMANI茲曼尼梳化、Good Idea Deluxe、IKEA宜家家居、ITALO MODA、NITORI、Serta、Tempur，以優惠價入手家品！ 感謝祭期間，顧客於MegaBox購買家居佈置及用品或電子產品，即可換走Magic Living 蜂巢尊尚系列第二代炒鍋 (30cm) (價值HK$980)、CILIA 泰國天然乳膠枕頭 (價值HK$1,499)、Aurabeat 銀離子抗病毒空氣淨化機(價值HK$2,980)，而啟德、九龍灣住戶消費更可額外賞高達HK$200 IKEA 禮品卡。此外，MegaBox特別推出「家居購物王」，每週送出家電及家品，包括真皮電動梳化、寵物布藝梳化、LG空氣清新機、OGAWA按摩椅等。

$1 美食優惠 活動期間只需消費滿指定金額並透過MegaBox App上傳單據，即可獲贈電子現金券。所有優惠將存入「我的錢包」，適用於場內近30間指定商戶，享受超值購物體驗。 消費滿$100即贈送總值$600的家品現金券；消費金額達$150至$29可額外獲得$1美食現金券，適用於全日餐飲；消費滿$300或以上更可獲贈$30晚市美食現金券。 場內餐廳同步推出$1美食加購優惠，凡消費滿指定金額即可換購燒肉牛五花、咖啡、串燒及炸雞鎚等精選美食，更可配合電子現金券使用。免費加入Mega Club會員後，每日憑500積分即可兌換限時優惠，包括1折電子優惠券。參與活動的餐廳包括PHI COFFEE & PANCAKE、旬彩火鍋、爆丼屋等近30間食肆，提供多款超值美食選擇。

寵寵梳乎祭 5月31日及6月1日，MegaBox舉辦 「寵寵梳乎祭」，活動於5樓中庭舉行，除了有寵物市集大賣各種寵物用品及人寵瑜伽體驗，更舉行「梳毛大賽」，主人可親手製作毛孩專屬咕臣，角逐獎盃及精美禮品。9樓則設有萌寵全接觸區，與本地天竺鼠及龍貓專門店合作舉辦市集，並由資深學前教育工作者蘇花姐姐主持兒童繪本工作坊。 為方便寵物家庭參與，MegaBox與九巴合作於活動兩日開設四條寵物巴士路線，往返MegaBox與康城、將軍澳、啟德、觀塘、藍田、北角、旺角、南昌、馬鞍山、沙田、鑽石山，讓主人與寵物輕鬆前往會場。

5 小時免費泊車 + 泊車充電券 駕駛人士更可享受最高5小時免費泊車優惠，購物體驗變得更便利。周一至周五期間，消費滿$100可獲1小時免費泊車，消費滿$200即享2小時免費泊車。此外，凡於食肆單次消費達$100，更可額外獲得1小時泊車優惠。 星期六、日及公眾假期，消費滿$200可享1小時免費泊車，消費滿$400則可獲2小時免費泊車，如於食肆單次消費達$200，更可再獲 1小時泊車。 任何日子憑戲院票尾2張，可再獲2小時免費泊車！Mega Club會員更可尊享特別泊車回贈，只需於11am前或5pm後入閘並消費滿$100，即可獲得4小時免費泊車！ 駕駛電動車的顧客更有額外回贈，凡於5pm後在餐廳消費滿$300，即可獲得 $20電動車充電券，而消費滿$600 則可獲2張$20充電券。