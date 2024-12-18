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生活
2024-12-18 15:00:00

MegaBox x mofusand 福貓花見駅 10大打卡位/限定店率先賣珍藏卡/立體祈福御守

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MegaBox x mofusand 福貓花見駅 10大打卡位/限定店率先賣珍藏卡/立體祈福御守

MegaBox x mofusand 福貓花見駅 10大打卡位/限定店率先賣珍藏卡/立體祈福御守

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MegaBox與日本人氣療癒系貓咪mofusand合作，即日至2025216日期間，在MegaBox 5樓中庭推出「MegaBox x mofusand福貓花見駅」，場內設置10大主題打卡位，包括全港首個逾18呎高「福貓花見車站」，更可自製「萌貓電子冬日明信片」送給親友，同場並設有mofusand期間限定店，率先發售全新52款限定珍藏卡、全新設計的立體祈福御守及造型精品，一眾mofusand「貓奴」不要錯過！

日本超人氣插畫家「ぢゅの」以可愛又獨具特色的mofusand貓咪插畫吸粉無數，在社交平台上吸引超過74 萬人追蹤，以可愛又有點超現實的貓咪們俘虜一眾粉絲。

MegaBox x mofusand 福貓花見駅 10大打卡位/限定店率先賣珍藏卡/立體祈福御守

MegaBox x mofusand 福貓花見駅 10大打卡位/限定店率先賣珍藏卡/立體祈福御守

MegaBox今年邀請了mofusand貓咪來港，在5樓中庭設置10大主題打卡位，設置全港首個逾18呎高「福貓花見車站」，大家亦可乘坐「福貓號列車」，由mofusand 貓咪們帶領乘客一齊欣賞日本的冬季美景，更可與車廂內貓咪們打卡一番。場內亦有多個打卡位，包括17呎高「巨型千萬両 mofusand」、「花漾櫻の小橋」、「福貓金幣許願池」、「招財黃金花田」及「萌貓冬日明信片」等，瀰漫濃濃的東瀛粉系氛圍。

MegaBox x mofusand 福貓花見駅 @ MegaBox 打卡位

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MegaBox x mofusand打卡位：全港首個逾18呎高「福貓花見車站」 MegaBox x mofusand打卡位：福貓號列車 MegaBox x mofusand打卡位：福貓號列車 MegaBox x mofusand打卡位：花漾櫻の小橋 MegaBox x mofusand打卡位：在福貓金幣許願池，參加福貓金幣許願池遊戲，掃瞄現場的二維碼，便可祈求新一年的祝福。 MegaBox x mofusand打卡位：招財黃金花田 MegaBox x mofusand打卡位：巨型千萬両mofusand
為增添祭典氣氛，MegaBox 與mofusand推出冬日限定Whatsapp貼圖，為親友送上最萌祝福。

為增添祭典氣氛，MegaBox 與mofusand推出冬日限定Whatsapp貼圖，為親友送上最萌祝福。

MegaBox x mofusand福貓花見駅」活動限定禮品換領

即日消費滿指定金額，可換領以下限定禮品：

「MegaBox x mofusand福貓花見駅」活動限定禮品

「MegaBox x mofusand福貓花見駅」活動限定禮品

「MegaBox x mofusand福貓花見駅」活動限定禮品換領詳情

「MegaBox x mofusand福貓花見駅」活動限定禮品換領詳情

換領詳情：

時間：12:00nn - 10:00pm

地點：L1 禮賓處 / Mega Club 專櫃（禮品數量有限，換完即止）

mofusand期間限定店

mofusand期間限定店設有限定扭卡機，可以盲抽52mofusand 珍藏卡，當中包括不同系列的燙金卡、透明卡和3D變幻卡牌等。另外還有率先推出全新mofusand寶寶萌友系列精品。

mofusand期間限定店

mofusand期間限定店

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