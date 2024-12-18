MegaBox x mofusand 福貓花見駅 10大打卡位/限定店率先賣珍藏卡/立體祈福御守

MegaBox與日本人氣療癒系貓咪mofusand合作，即日至2025年2月16日期間，在MegaBox 5樓中庭推出「MegaBox x mofusand福貓花見駅」，場內設置10大主題打卡位，包括全港首個逾18呎高「福貓花見車站」，更可自製「萌貓電子冬日明信片」送給親友，同場並設有mofusand期間限定店，率先發售全新52款限定珍藏卡、全新設計的立體祈福御守及造型精品，一眾mofusand「貓奴」不要錯過！

日本超人氣插畫家「ぢゅの」以可愛又獨具特色的mofusand貓咪插畫吸粉無數，在社交平台上吸引超過74 萬人追蹤，以可愛又有點超現實的貓咪們俘虜一眾粉絲。