MegaBox x mofusand 福貓花見駅 10大打卡位/限定店率先賣珍藏卡/立體祈福御守

MegaBox與日本人氣療癒系貓咪mofusand合作，即日至2025年2月16日期間，在MegaBox 5樓中庭推出「MegaBox x mofusand福貓花見駅」，場內設置10大主題打卡位，包括全港首個逾18呎高「福貓花見車站」，更可自製「萌貓電子冬日明信片」送給親友，同場並設有mofusand期間限定店，率先發售全新52款限定珍藏卡、全新設計的立體祈福御守及造型精品，一眾mofusand「貓奴」不要錯過！
日本超人氣插畫家「ぢゅの」以可愛又獨具特色的mofusand貓咪插畫吸粉無數，在社交平台上吸引超過74 萬人追蹤，以可愛又有點超現實的貓咪們俘虜一眾粉絲。
MegaBox今年邀請了mofusand貓咪來港，在5樓中庭設置10大主題打卡位，設置全港首個逾18呎高「福貓花見車站」，大家亦可乘坐「福貓號列車」，由mofusand 貓咪們帶領乘客一齊欣賞日本的冬季美景，更可與車廂內貓咪們打卡一番。場內亦有多個打卡位，包括17呎高「巨型千萬両 mofusand」、「花漾櫻の小橋」、「福貓金幣許願池」、「招財黃金花田」及「萌貓冬日明信片」等，瀰漫濃濃的東瀛粉系氛圍。
MegaBox x mofusand 福貓花見駅 @ MegaBox 打卡位
「MegaBox x mofusand福貓花見駅」活動限定禮品換領
即日消費滿指定金額，可換領以下限定禮品：
換領詳情：
時間：12:00nn - 10:00pm
地點：L1 禮賓處 / Mega Club 專櫃（禮品數量有限，換完即止）
mofusand期間限定店
mofusand期間限定店設有限定扭卡機，可以盲抽52款mofusand 珍藏卡，當中包括不同系列的燙金卡、透明卡和3D變幻卡牌等。另外還有率先推出全新mofusand寶寶萌友系列精品。