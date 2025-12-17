Merry Balloon限時登陸西九 直擊巨型彈跳床/15個人氣IP角色 Care Bears/姆明/小王子（有片）

聖誕節未想好帶小朋友到哪裡玩？不如帶他們到西九盡情玩樂放電。由即日起至2026年1月11日，年度盛事「Merry Balloon Hong Kong」第二大主題活動「Balloon Park」巨型夢幻充氣樂園登陸西九藝術公園大草坪。活動設超大型彈跳區及15個人氣角色充氣打卡裝置，包括Care Bears、CoComelon、LuLu豬及姆明等，絕對是小朋友放電的首選好去處！

Balloon Park登陸西九！（周令知攝）

設 「巨型跳彈區」+「互動打卡區」 活動分為兩大主題區，分別是「巨型跳彈區」和「互動打卡區」。跳彈區佔據大草坪近半位置，當中以「反轉波波池」最受小朋友歡迎。走進波波池，隨即看見數十個的黃白氣球隨風飄動，必定吸引小朋友追逐拍打氣球。區內同時設80米闊的跳彈床、7米高充氣滑梯和40米長巨型波波競技賽道，必定可讓小朋友玩足一整日。

15個人氣巨型IP打卡裝置 除了巨型彈跳城堡外，活動另一焦點「互動打卡區」同樣十分吸睛。多達15個人氣IP角色大型打卡裝置佇立於不同角落，當中包括Care Bears、CoComelon、加菲貓、香港重機(Hong Kong Machines)、LuLu豬、奇先生妙小姐(MR. MEN LITTLE MISS)、M&M’S、姆明(Moomin)、海洋公園Panda Friends、汪汪隊立大功(PAW Patrol)、Peppa Pig、薯蛋頭(Potato Head)、燦子、海綿寶寶(SpongeBob SquarePants)及小王子，一定找到心水角色。

特設 「黑夜彈跳派對」及幼童專場場次 晚上同樣精彩。晚間特設「黑夜彈跳派對」，配合絢爛的燈光效果及強勁的音樂節拍，指定場次更設駐場DJ打碟，最適合大人細路開派對。如果想與小朋友盡情狂歡， Balloon Park同時推出幼童專場，專為高度120cm或以下小朋友及其家長而設，家長不妨mark實時間入場！ 「 Balloon Park 」巨型夢幻充氣樂園 日期：即日起至2026年1月11日 時間：上午9時30分至晚上10時40分 地點：西九文化區藝術公園大草坪 立即買飛