Merry Balloon Hong Kong活動延期 周邊商品收益全數撥捐「仁濟緊急援助基金」

鑑於大埔宏福苑近日發生的嚴重火災事故，Merry Balloon Hong Kong主辦方宣布調整活動檔期。原定於今日開幕的Merry Balloon Park巨型夢幻充氣樂園將順延至12月16日舉行；而原定於12月28日舉行的Merry Balloon Parade全港首個大型 IP 角色輕氣球巡遊，則延至明年1月11日舉行。主辦方同時表示，期間限定店的所有周邊商品收益，將在不扣除成本下，全數捐予「仁濟緊急援助基金」，支援受災居民。

主辦方早前公布，延期後的Merry Balloon Park將於12月16日至2026年1月11日在西九藝術公園大草坪舉行；持有12月6 日至15日門票的市民，將獲個別聯絡安排退款。至於萬衆期待的「Merry Balloon Parade」，原定在西九文化區舉行的巡遊亦順延至 2026 年 1 月 11 日。

此外，「Merry Balloon Hong Kong」期間限定店營運期亦會延長至2026年1月11日，其間所有周邊商品收益將全數撥捐「仁濟緊急援助基金」。主辦單位 MakeItLoud 創辦人兼行政總裁謝旭表示，希望活動能在困難時期為市民帶來支持與力量，並提供一個讓參與者稍作放鬆的空間。 「Merry Balloon Park」巨型夢幻充氣樂園 日期：2025年12月16日至2026年1月11日 時間：上午9時30分至晚上10時40分 地點：西九文化區藝術公園大草坪 「Merry Balloon Hong Kong」期間限定店 1. 地點：ELEMENTS 圓方1樓展覽場地 （1008店舖旁）

日期：2025年11月24日至2026年1月11日 時間：中午12時至晚上8時 2. 地點：Merry Balloon Park 西九文化區藝術公園大草坪 日期：2025年12月16日至2026年1月11日 時間：上午9時30分至晚上9時30分 購買限定周邊商品方法：直接到店選購或於網上預訂 「Merry-Go-Around Town」― 「AR氣球遊香港」及「全城集印」 日期：2025年11月24日至2026年1月11日 熱點：Airside、中環街市、圓方、西九文化區（共2個熱點）及天星碼頭（中環、灣仔及尖沙咀共3個熱點） 活動詳情、條款及細則：請參閱 ： https://www.merryballoonhk.com/ 「Merry Balloon Parade」香港首個大型IP角色輕氣球巡遊 近20個風靡全球及本地的IP角色巨型輕氣球會在維港天空中翱翔，讓市民和遊客免費欣賞。

日期：2026年1月11日（星期日） 時間：上午11:30 至下午4時 地點：沿海濱由香港故宮文化博物館遊走至西九文化區藝術公園大草坪 門票：免費 (詳情稍後公佈)