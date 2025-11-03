熱門搜尋:
生活
2025-11-03 17:00:00

Merry Balloon Park巨型夢幻充氣樂園 12月登陸西九 門票即日起發售

香港冬日IP角色慶典 Merry Balloon Park」巨型夢幻充氣樂園，將於126日登陸西九藝術公園大草坪，並於即日起公開預售門票為全港市民及旅客帶來與眾不同的跳躍打卡體驗。即睇以下門票及活動詳情。

兩大主題區域 多個人氣IP角色大型打卡裝置

「巨型跳彈區」主打大型充氣裝置，包括特別為配合活動主題而設、顛覆想像的「轉波波波」」，置身其中可感受被大量氣球環抱的夢幻體驗；另設有7米高充氣滑梯、40米長巨型波波競技賽道，滿足大家渴望躍動的心。

「互動打卡區」則以7米高巨型充氣聖誕許願樹為亮點，周邊設有色彩繽紛的迷宮，還有多個人氣IP角色大型打卡裝置於不同角落與大家見面。

巨型跳彈床 巨型跳彈床 巨型許願樹 反轉波波池

日夜雙場接力

日間時段以家庭為主，節奏較輕鬆，適合親子一同體驗。夜間場則加入燈光及音樂效果，營造更熱鬧的氛圍，讓十六歲或以上的參加者放鬆聚會。此外，主辦方亦安排了「幼童專場」，專為身高120厘米或以下的小朋友及其家長設計，場內設施及人流安排更為安全。

Merry Balloon Park Merry Balloon Park M&M Merry Balloon Park LuLu the Piggy

Merry Balloon Park」門票種類

按此預定

90分鐘通行證 (可無限次進出「互動打卡區」 於指定40分鐘時段進入「巨型跳彈區」)

一般日子HK$168/90分鐘

適用日期： 2025128 111518

特別日子HK$198/90分鐘

適用日期： 202512612141920日、2231 日、20261 14

所有入場人士均需購票入場，成人與兒童同價

「晚間場次」只限16歲或以上人士

「幼童專場」套票優惠 (只限120厘米或以下幼童 其照顧者入場)

設於每日上午930分至11 上午1110分至下午1240分之場次，套票包括一張成人門票（18歲或以上） 一張幼童門票（120厘米或以下幼童）

一般日子HK$299/90分鐘

特別日子HK$355/90分鐘

注意事項：

*每張門票限時90 分鐘，包括一個指定40分鐘「巨型跳彈區」時段（時段A或時段B），參加者只能於門票上的指定時段進入「巨型跳彈區」。「互動打卡區」則沒有時段限制。

*購票時需選定入場日期、場次 進入「 巨型跳彈區」的指定40分鐘時段

*「幼童專場」專為身高 120cm 或以下幼童而設，「幼童專場」為每日早上 9:30 11:00及早上 11:10至下午12:40之場次，進場幼童及同行家長 /照顧者 (18歲或以上成人）均需各自購票。

*親子同樂場次 - 適合 15歲或以下兒童，其同行家長 /照顧者均需各自購票。

*每名進場的持票小童（12歲或以下）必須有一名持票成人（18歲或以上）陪同。

*所有進入「巨型跳彈區」時必須穿著有膠粒防滑襪。參加者應自備有膠粒防滑襪襪，或在場內購買，每對港幣 HKD$25（數量有限，售完即止）。

「Merry Balloon Park」入場門票及價錢 「Merry Balloon Park」入場門票及價錢 「Merry Balloon Park」親子同樂場次 「Merry Balloon Park」黑夜場次 「Merry Balloon Park」幼童專場 「Merry Balloon Park」門票種類

Merry Balloon Park」巨型夢幻充氣樂園

日期：2025126日至202614

時間：上午930至晚上1040

地點：西九文化區藝術公園大草坪

