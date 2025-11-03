Merry Balloon Park巨型夢幻充氣樂園 12月登陸西九 門票即日起發售

香港冬日IP角色慶典 「Merry Balloon Park」巨型夢幻充氣樂園，將於12月6日登陸西九藝術公園大草坪，並於即日起公開預售門票，為全港市民及旅客帶來與眾不同的跳躍打卡體驗。即睇以下門票及活動詳情。

兩大主題區域 多個人氣 IP 角色大型打卡裝置 「巨型跳彈區」主打大型充氣裝置，包括特別為配合活動主題而設、顛覆想像的「反轉波波波」」，置身其中可感受被大量氣球環抱的夢幻體驗；另設有7米高充氣滑梯、40米長巨型波波競技賽道，滿足大家渴望躍動的心。 「互動打卡區」則以7米高巨型充氣聖誕許願樹為亮點，周邊設有色彩繽紛的迷宮，還有多個人氣IP角色大型打卡裝置於不同角落與大家見面。

日夜雙場 接力 日間時段以家庭為主，節奏較輕鬆，適合親子一同體驗。夜間場則加入燈光及音樂效果，營造更熱鬧的氛圍，讓十六歲或以上的參加者放鬆聚會。此外，主辦方亦安排了「幼童專場」，專為身高120厘米或以下的小朋友及其家長設計，場內設施及人流安排更為安全。

「 Merry Balloon Park 」門票種類 按此預定 90分鐘通行證 (可無限次進出「互動打卡區」 於指定40分鐘時段進入「巨型跳彈區」) 一般日子HK$168/90分鐘 適用日期： 2025年12月8 至11、15至18 日 特別日子HK$198/90分鐘 適用日期： 2025年12月6、12、14、19至20日、22至31 日、2026年1月 1至4日 所有入場人士均需購票入場，成人與兒童同價 「晚間場次」只限16歲或以上人士 「幼童專場」套票優惠 (只限120厘米或以下幼童 其照顧者入場) ： 設於每日上午9時30分至11時 上午11時10分至下午12時40分之場次，套票包括一張成人門票（18歲或以上） 一張幼童門票（120厘米或以下幼童） 一般日子HK$299/90分鐘 特別日子HK$355/90分鐘 注意事項： *每張門票限時90 分鐘，包括一個指定40分鐘「巨型跳彈區」時段（時段A或時段B），參加者只能於門票上的指定時段進入「巨型跳彈區」。「互動打卡區」則沒有時段限制。 *購票時需選定入場日期、場次 進入「 巨型跳彈區」的指定40分鐘時段 *「幼童專場」專為身高 120cm 或以下幼童而設，「幼童專場」為每日早上 9:30 至 11:00及早上 11:10至下午12:40之場次，進場幼童及同行家長 /照顧者 (18歲或以上成人）均需各自購票。 *親子同樂場次 - 適合 15歲或以下兒童，其同行家長 /照顧者均需各自購票。 *每名進場的持票小童（12歲或以下）必須有一名持票成人（18歲或以上）陪同。 *所有進入「巨型跳彈區」時必須穿著有膠粒防滑襪。參加者應自備有膠粒防滑襪襪，或在場內購買，每對港幣 HKD$25（數量有限，售完即止）。