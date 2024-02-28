Meta分享六大建議助青少年培養健康上網習慣 「#TalkItOut」提示卡鼓勵家長與子女展開對話

在這個數碼化年代，上網已經成為青少年生活中不可或缺的一部分。家長在子女的上網行為當中扮演著甚麼角色？Meta提供六大建議，加上「#TalkItOut」提示卡，鼓勵家長與子女展開有關培養健康上網習慣的話題，攜手建構更安全正面的上網體驗。

相對子女社交媒體的使用時間長短，家長可能更需要重視子女使用社交媒體的方式。現時社交平台提供了不同的家長監護工具，讓家長進一步了解子女使用社交媒體的情況，例如Instagram便建立了 監護功能 及 家庭中心 ，協助監護家庭年輕成員的Instagram 帳戶。在設定監護工具前，家長應先與子女互相交流看法，同時予以尊重，從而一同制定出適合家庭的規則。

建議四：以身作則、互相尊重

家長應耐心教導子女使用社交媒體的應有態度和原則，並了解他們的需要及想法，從而引導子女妥善地分配上網、學習及社交的時間。家長應持續與子女溝通使用社交媒體的合理時間、進行討論和共同訂立使用時間表，並可在Instagram上設定每日使用時間上限，甚至鼓勵他們使用「暫停所有通知」功能來關閉指定期間的通知。

建議五：當子女遭受網絡欺凌 應提供適切支援

一旦發現子女受到網絡欺凌，家長宜先冷靜及客觀了解事情始末，避免責備子女；同時，家長可為子女提供適切的情緒輔導，例如對他們的經歷表達關懷及體諒，讓他們感受到家人的支持。Meta的政策絕不允許任何形式的欺凌與騷擾行為，家長可以協助子女封鎖用戶、隱藏不想看到的回應或陌生訊息及舉報內容，以保障他們的網絡安全。家長可瀏覽 Facebook和Instagram的幫助中心了解更多相關資訊。