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生活
2024-02-28 19:12:45

Meta分享六大建議助青少年培養健康上網習慣 「#TalkItOut」提示卡鼓勵家長與子女展開對話

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Meta 分享六大建議助青少年培養健康上網習慣 「#TalkItOut」提示卡鼓勵家長與子女展開對話

Meta 分享六大建議助青少年培養健康上網習慣 「#TalkItOut」提示卡鼓勵家長與子女展開對話

在這個數碼化年代，上網已經成為青少年生活中不可或缺的一部分。家長在子女的上網行為當中扮演著甚麼角色？Meta提供六大建議，加上「#TalkItOut」提示卡，鼓勵家長與子女展開有關培養健康上網習慣的話題，攜手建構更安全正面的上網體驗。

建議一：盡早開始討論 保持良好溝通

家長和子女之間需保持良好溝通，可嘗試善用社交媒體與子女互動，了解他們的日常活動及喜好。家長可在輕鬆愉快的氣氛下，就如何使用社交媒體與子女展開對話，謹記避免以說教口吻溝通。此外，家長在空餘時間亦可坦率地與孩子談論如何管理網上關係，或分享有趣的網絡資訊，並以同理心坦誠地了解他們的疑問，從而給予適切的指導與建議。家長可瀏覽Meta家庭中心獲得相關資源及資訊。

「#TalkItOut」提示卡 家長和子女之間需保持良好溝通，可嘗試善用社交媒體與子女互動，了解他們的日常活動及喜好。 家長和子女之間需保持良好溝通，可嘗試善用社交媒體與子女互動，了解他們的日常活動及喜好。 家長和子女之間需保持良好溝通，可嘗試善用社交媒體與子女互動，了解他們的日常活動及喜好。 家長和子女之間需保持良好溝通，可嘗試善用社交媒體與子女互動，了解他們的日常活動及喜好。 家長和子女之間需保持良好溝通，可嘗試善用社交媒體與子女互動，了解他們的日常活動及喜好。 家長和子女之間需保持良好溝通，可嘗試善用社交媒體與子女互動，了解他們的日常活動及喜好。

建議二：共同設定監護功能

相對子女社交媒體的使用時間長短，家長可能更需要重視子女使用社交媒體的方式。現時社交平台提供了不同的家長監護工具，讓家長進一步了解子女使用社交媒體的情況，例如Instagram便建立了監護功能家庭中心，協助監護家庭年輕成員的Instagram 帳戶。在設定監護工具前，家長應先與子女互相交流看法，同時予以尊重，從而一同制定出適合家庭的規則。

建議三：注意網絡安全 提供適切支援

孩子在成長過程中以不同方式和目的上網，家長應傾聽他們的心聲，與子女討論一些上網的趣聞和潛在危險，從而讓他們了解家長的看法、期望以及上網時適當的行為。家長亦應鼓勵子女舉報不當內容和給予適當的指引，引導他們健康及安全地上網。

相對子女社交媒體的使用時間長短，家長可能更需要重視子女使用社交媒體的方式。 相對子女社交媒體的使用時間長短，家長可能更需要重視子女使用社交媒體的方式。 相對子女社交媒體的使用時間長短，家長可能更需要重視子女使用社交媒體的方式。 相對子女社交媒體的使用時間長短，家長可能更需要重視子女使用社交媒體的方式。 相對子女社交媒體的使用時間長短，家長可能更需要重視子女使用社交媒體的方式。

建議四：以身作則、互相尊重

家長應耐心教導子女使用社交媒體的應有態度和原則，並了解他們的需要及想法，從而引導子女妥善地分配上網、學習及社交的時間。家長應持續與子女溝通使用社交媒體的合理時間、進行討論和共同訂立使用時間表，並可在Instagram上設定每日使用時間上限，甚至鼓勵他們使用「暫停所有通知」功能來關閉指定期間的通知。

建議五：當子女遭受網絡欺凌 應提供適切支援

一旦發現子女受到網絡欺凌，家長宜先冷靜及客觀了解事情始末，避免責備子女；同時，家長可為子女提供適切的情緒輔導，例如對他們的經歷表達關懷及體諒，讓他們感受到家人的支持。Meta的政策絕不允許任何形式的欺凌與騷擾行為，家長可以協助子女封鎖用戶、隱藏不想看到的回應或陌生訊息及舉報內容，以保障他們的網絡安全。家長可瀏覽 FacebookInstagram的幫助中心了解更多相關資訊。

家長應持續與子女溝通使用社交媒體的合理時間、進行討論和共同訂立使用時間表。 家長應持續與子女溝通使用社交媒體的合理時間、進行討論和共同訂立使用時間表。 家長應持續與子女溝通使用社交媒體的合理時間、進行討論和共同訂立使用時間表。 家長可瀏覽Facebook和Instagram的幫助中心了解更多相關資訊。

建議六：積極學習 裝備自己

Meta鼓勵家長與時並進，掌握不同社交媒體的使用方法，在了解子女的同時保障他們的網絡安全，讓孩子以更有趣和積極的方式表達自我。家長亦可與子女一同探索共同興趣，或透過FacebookInstagramReels、限時動態和照片創作及分享一些有趣的內容，例如捕捉特別瞬間、一同烹飪、運動等，記錄難忘的時刻。

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