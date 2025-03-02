Mikiki春日大派百萬獎賞 睇騷送美食現金券 加推珍稀爬蟲展及寵物市集

為迎接啟德體育園近日啟用，同區的大型商場Mikiki推出「滋味美食賞」，大派百萬餐飲獎賞。會員只需出示指定展覽及活動門票，即可獲贈HK$100餐飲電子優惠券，享受場內超過30間人氣食肆美食。另外，商場於指定日期舉辦「珍稀爬蟲展及寵物市集」，可近距離親近非洲球蟒或泰迦蜥蜴等珍稀動物及選購各款寵物用品。

睇騷送餐飲現金券 Mikiki由即日起至5月31日推出「滋味美食賞」活動，派發超過百萬獎賞。為歡迎區內大型場館於近日啟用，商場特設「睇SHOW ● 請您食飯」活動。首1000名The Point會員出示當月指定場地舉辦的展覽及大型活動門票，即賞Mikiki HK$100餐飲電子優惠券！商場3月派發的《春日美食圖鑑》內更附上多間人氣食肆優惠，當中包括HABITŪ買一送一及吃茶三千85折，優惠總值超過100萬港元。

於Mikiki消費越多，賺得越多！The Point會員僅需於指定餐廳或超級市場，以電子貨幣單一消費每滿HK$100，並且成功登記積分，即可獲電子印花1個。儲滿指定數量印花，更可換領高達HK$150零售電子贈券組合。為答謝附近居民及員工支持，只要出示啟德區的住戶證、員工證、工作或住址證明，Mikiki額外送HK$40一田超市現金券。

珍稀爬蟲展及寵物市集 享受美食及愉快消費又怎少得愛寵相伴。作為寵物友善的商場，Mikiki將於即日及3月7至9日加推「珍稀爬蟲展及寵物市集」，主人不妨周末時帶同愛寵一同選購各種寵物及兩棲爬蟲動物用品，為牠們添上新裝。如果對瀕危絕種爬蟲類小動物有興趣的話，就必定要到「親親珍稀爬蟲體驗」，訪客可免費近距離親手接觸非洲球蟒、泰迦蜥蜴、蘇卡達象龜及美洲鬣蜥等，認識及了解有關瀕危動物的小知識。