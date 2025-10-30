Mikiki Pets Park登場 佔地5000呎/8大設施/首創三項鐵寵運動會

新蒲崗又新增一個寵物好去處！11月4日起，佔地5000呎的Mikiki全新戶外寵物空間「Pets Park」登場。場內設2大主題，分別為中大型寵物及小型毛孩提供8大挑戰，當中包括寵物迷宮及3米高的巨型法鬥及柴犬裝置打卡位。開幕前夕，商場更舉辦「毛孩三項鐵寵運動會」，運動好手必玩！

Pets Park設兩大區域，包括位於彩虹道的「萌寵公園」及太子道東的「毛孩玩樂長廊」。萌寵公園佔地約1500呎，分為3大玩樂專區，設施特別適合小型寵物。毛孩必玩全港首個常設的「寵物迷宮」及考驗平衡力的「毛孩平衡木」。當然少不了結合攀爬與滑行的「寵物攀爬小屋」，超適合熱愛刺激的寵物。臨走前，別忘記與兩隻超過3米高的巨型法鬥與柴犬打卡裝置合照，留下難忘回憶。

毛孩玩樂長廊專為中大型寵物打造，面積更超過4000呎，空間感十足！長廊長達100米，設有5大遊樂設施。當中包括經典「跳圈圈」及「跨圈圈」遊戲、「考考平衡」、「穿越大水管」及考驗主人和寵物默契的「繞著你走」。

設休息區 同時提供寵物友善設施

主人與愛寵盡情揮灑汗水後，不妨到寵主休憩區唞啖氣、抹下汗。區內設有「骨頭」型及「臘腸狗」型的長椅和太陽能遮蔭傘等。Pets Park同時具備寵物便便收集箱、寵物專用洗手盆及飲水機，甚至可免費借用或提供寵物車、寵物口罩、尿墊及便便收集袋等，十分貼心。

全港首個「毛孩三項鐵寵運動會」

全港首個「毛孩三項鐵寵運動會」將於11月2日開鑼，召集一眾健將參與。賽事劃分為「小型犬組」與「中大型犬組」，有興趣主人可於當日現場報名。所有參賽選手皆可獲發專屬金牌、專業拍攝即影即有紀念照片、商場餐飲禮券等。