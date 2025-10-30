熱門搜尋:
生活
2025-10-30 20:00:00

Mikiki Pets Park登場 佔地5000呎/8大設施/首創三項鐵寵運動會

Mikiki Pets Park 11月4號開幕！

新蒲崗又新增一個寵物好去處！114日起，佔地5000呎的Mikiki全新戶外寵物空間「Pets Park」登場。場內設2大主題，分別為中大型寵物及小型毛孩提供8大挑戰，當中包括寵物迷宮及3米高的巨型法鬥及柴犬裝置打卡位。開幕前夕，商場更舉辦「毛孩三項鐵寵運動會」，運動好手必玩！

健兒必玩「毛孩三項鐵寵運動會」

健兒必玩「毛孩三項鐵寵運動會」

劃分小型及中大型寵物玩樂空間

Pets Park設兩大區域，包括位於彩虹道的「萌寵公園」及太子道東的「毛孩玩樂長廊」。萌寵公園佔地約1500呎，分為3大玩樂專區，設施特別適合小型寵物。毛孩必玩全港首個常設的「寵物迷宮」及考驗平衡力的「毛孩平衡木」。當然少不了結合攀爬與滑行的「寵物攀爬小屋」，超適合熱愛刺激的寵物。臨走前，別忘記與兩隻超過3米高的巨型法鬥與柴犬打卡裝置合照，留下難忘回憶。

彩虹道的「萌寵公園」 「毛孩平衡木」讓愛寵在高低起伏的坡道上盡情攀爬 與奔跑，考驗毛孩平衡力之餘，亦將無窮精力盡情釋 放！ 「寵物攀爬小屋」讓愛寵享受攀爬與滑行的雙重樂 趣，讓毛孩體驗衝刺快感！ 「寵物迷宮」讓您的毛孩化身小小探險家！在尋找迷宮出口的過程中動動腦筋，激發思考力，展開一場智 力與探索的趣味挑戰。

4000呎超大面積！

毛孩玩樂長廊專為中大型寵物打造，面積更超過4000呎，空間感十足！長廊長達100米，設有5大遊樂設施。當中包括經典「跳圈圈」及「跨圈圈」遊戲、「考考平衡」、「穿越大水管」及考驗主人和寵物默契的「繞著你走」。

「穿越大水管」鼓勵毛孩鑽進神秘管道探索穿梭，激 發牠的好奇心與冒險精神！ 「跨圈圈」考驗狗狗的靈活度與衝勁！一氣呵成連續 躍過三個圈圈，爆發全力。 「繞著你走」讓寵主與愛犬並肩奔馳！在障礙賽道中 一同穿越，訓練牠的速度與靈敏度，同時提升彼此默 契 「考考平衡」鍛鍊毛孩的穩定力與四肢協調 「跳圈圈」激發狗狗的衝刺與彈跳潛能

設休息區 同時提供寵物友善設施

主人與愛寵盡情揮灑汗水後，不妨到寵主休憩區唞啖氣、抹下汗。區內設有「骨頭」型及「臘腸狗」型的長椅和太陽能遮蔭傘等。Pets Park同時具備寵物便便收集箱、寵物專用洗手盆及飲水機，甚至可免費借用或提供寵物車、寵物口罩、尿墊及便便收集袋等，十分貼心。

全港首個「毛孩三項鐵寵運動會」

全港首個「毛孩三項鐵寵運動會」將於112日開鑼，召集一眾健將參與。賽事劃分為「小型犬組」與「中大型犬組」，有興趣主人可於當日現場報名。所有參賽選手皆可獲發專屬金牌、專業拍攝即影即有紀念照片、商場餐飲禮券等。

「毛孩三項鐵寵運動會」11月2日開鑼。

「毛孩三項鐵寵運動會」11月2日開鑼。

Mikiki Pets Park

開放日期：114日起

時間：10am 10pm

地點：Mikiki Pets Park（彩虹道「萌寵公園」及太子道東「毛孩玩樂長廊」）

毛孩三項鐵寵運動會

活動日期：112日（星期日）

活動時間：中午1230分至下午230分（小型犬組）

下午330分至下午530分（中大型犬組）

活動地點： Mikiki Pets Park（彩虹道及太子道東）

小型犬組 - 萌寵公園（彩虹道）

中大型犬組 - 毛孩玩樂長廊（太子道東）

