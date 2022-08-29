Minions Run 2022明早開始報名 跑手紀念包/攤位遊戲/4米高Minions打卡位/早鳥限量Bob攬枕

Minions的粉絲留意了！「Sun Life 永明130週年呈獻：Minions Run Hong Kong 2022」將於今年12月27日在香港科學園舉行，不單有限定跑手包紀念品，屆時一眾Minions包括Bob、Stuart、Kevin將會到場和大家齊齊開P，現場更有攤位遊戲及4米高Minions充氣公仔等多個打卡位。活動將於明日(8月30日)早上10時30分開始接受報名，首4日成功報名的參加者，更會獲贈限量Bob攬枕。
今年增設Super Minions個人組
Minions跑由環球Universal Studio正式授權主辦單位Running Aces Event Limited舉辦，並由香港永明金融冠名贊助，賽事設有不同跑程及組別，分別為5公里及3公里，可選Super Minions個人組、個人組或孖住組。今年特別增設Super Minions個人組，參加者可獲得「Minions 經典造型工人衫」快乾物料跑手Tee及Super Minions活動限定跑手包紀念品；當然不少得備受歡迎的孖住組，可以「孖住」2人同行參與，適合情侶、閨蜜及親朋好友一起參加。而1.5公里可選Super Minions個人組、個人組或家庭2人組，爸爸媽媽可帶同3歲或以上的小朋友，享受親子運動樂趣。
可輕鬆「Chill 住跑」或認真「型住跑」
為了讓追求速度和自我挑戰的跑友們的滿足其競逐獎項的需求，大會今年特別增設3個年齡組別獎項。大會在5公里第一組（8:30am 起跑）賽事，將按年齡和性別組別競逐頭3名的獎項。男女子組會各分為年齡組別：活力組（12至34 歲）；魅力組（35至44 歲）；勁力組（45歲或以上），所有完賽跑手將會獲得今年活動紀念完走獎牌及完賽電子證書。
捐助傷青動力學堂
另外亦設有跑手捐款選項，跑手於報名時可選擇捐款予香港傷殘青年協會，而Sun Life永明亦將以配對形式捐出同等金額，所籌得的善款將全數撥捐至該會轄下的傷青動力學堂，為不同年齡的傷、健人士提供服務。希望能與傷青會攜手提高大眾對殘疾人士的關注，宣揚傷健共融的正面價值。
攤位遊戲及4米高Minions充氣公仔打卡位
除了跑步活動外，現場還有Minions Party，屆時一眾 Minions包括 Bob、Stuart、Kevin將會到場和大家一齊開 P。活動當天設有多個Minions主題的任務攤位遊戲，更可贏取 Minions小禮物回家，場內亦設有Minions主題「打卡位」，包括今年限定《迷你兵團 2》電影主題的超可愛功夫造型，更有從未曝光全新4米高 Minions超級巨大版充氣公仔首度登場。
首4日成功報名送限量Bob攬枕
活動將於明日(8月30日)早上10時30分開始接受報名，在首4日（即8月30日至9月2日）成功報名的參加者，更可免費獲得獨家早鳥禮物—《迷你兵團 2》功夫Bob攬枕一個。此攬枕款式為活動限定，除了可透過活動早鳥期報名及限購獲得外，並沒有公開發售，數量極之有限，Minions迷絕不能錯過！
限定跑手包紀念品及加購品：
活動限定加購品
今年更有一系列《迷你兵團 2》電影主題 x Minions Run 活動專屬加購品，其中包括：活動限定紀念棉質Tee 、衛衣、多功能運動圍巾、Otto公仔、輕便式收納掛袋、珍藏版襟章及匙扣等選購。
Sun Life 永明130週年呈獻：Minions Run Hong Kong 2022
活動日期：2022年12月27日(星期二)
地點：沙田科學園
時間：7:30am - 5:00pm