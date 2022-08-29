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2022-08-29 17:35:43

Minions Run 2022明早開始報名 跑手紀念包/攤位遊戲/4米高Minions打卡位/早鳥限量Bob攬枕

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Minions Run 2022明早開始報名 跑手紀念包/攤位遊戲/4米高Minions打卡位/早鳥限量Bob攬枕

Minions Run 2022明早開始報名 跑手紀念包/攤位遊戲/4米高Minions打卡位/早鳥限量Bob攬枕

Minions的粉絲留意了！「Sun Life 永明130週年呈獻：Minions Run Hong Kong 2022」將於今年1227日在香港科學園舉行，不單有限定跑手包紀念品，屆時一眾Minions包括BobStuartKevin將會到場和大家齊齊開P，現場更有攤位遊戲及4米高Minions充氣公仔等多個打卡位。活動將於明日(830)早上1030分開始接受報名，首4日成功報名的參加者，更會獲贈限量Bob攬枕。

今年增設Super Minions個人組

Minions跑由環球Universal Studio正式授權主辦單位Running Aces Event Limited舉辦，並由香港永明金融冠名贊助，賽事設有不同跑程及組別，分別為5公里及3公里，可選Super Minions個人組、個人組或孖住組。今年特別增設Super Minions個人組，參加者可獲得「Minions 經典造型工人衫」快乾物料跑手TeeSuper Minions活動限定跑手包紀念品；當然不少得備受歡迎的孖住組，可以「孖住」2人同行參與，適合情侶、閨蜜及親朋好友一起參加。而1.5公里可選Super Minions個人組、個人組或家庭2人組，爸爸媽媽可帶同3歲或以上的小朋友，享受親子運動樂趣。 

【Super Minions 個人組限定】升級版連帽「Minions 工人衫」跑手Tee 【Super Minions 個人組限定】超輕防水背包 【Super Minions 個人組限定】可拆式手機背帶套裝 【孖住組】Minions 運動毛巾頭帶孖住帶 【個人組及Super Minions 個人組限定】運動手帶 【家庭2人組】Minions 頭帶 【家庭2人組】親子齊齊著

可輕鬆「Chill 住跑」或認真「型住跑」

為了讓追求速度和自我挑戰的跑友們的滿足其競逐獎項的需求，大會今年特別增設3個年齡組別獎項。大會在5公里第一組（8:30am 起跑）賽事，將按年齡和性別組別競逐頭3名的獎項。男女子組會各分為年齡組別：活力組（1234 歲）；魅力組（3544 歲）；勁力組（45歲或以上），所有完賽跑手將會獲得今年活動紀念完走獎牌及完賽電子證書。

捐助傷青動力學堂

另外亦設有跑手捐款選項，跑手於報名時可選擇捐款予香港傷殘青年協會，而Sun Life永明亦將以配對形式捐出同等金額，所籌得的善款將全數撥捐至該會轄下的傷青動力學堂，為不同年齡的傷、健人士提供服務。希望能與傷青會攜手提高大眾對殘疾人士的關注，宣揚傷健共融的正面價值。

攤位遊戲及4米高Minions充氣公仔打卡位

除了跑步活動外，現場還有Minions Party，屆時一眾 Minions包括 BobStuartKevin將會到場和大家一齊開 P。活動當天設有多個Minions主題的任務攤位遊戲，更可贏取 Minions小禮物回家，場內亦設有Minions主題「打卡位」，包括今年限定《迷你兵團 2》電影主題的超可愛功夫造型，更有從未曝光全新4米高 Minions超級巨大版充氣公仔首度登場。 

一眾Minions包括Bob、Stuart、Kevin將會到場和大家齊齊開P 攤位遊戲

4日成功報名送限量Bob攬枕

活動將於明日(830)早上1030分開始接受報名，在首4日（即830日至92日）成功報名的參加者，更可免費獲得獨家早鳥禮物—《迷你兵團 2》功夫Bob攬枕一個。此攬枕款式為活動限定，除了可透過活動早鳥期報名及限購獲得外，並沒有公開發售，數量極之有限，Minions迷絕不能錯過！

早鳥獨家限定《迷你兵團 2》功夫 Bob 攬枕

早鳥獨家限定《迷你兵團 2》功夫 Bob 攬枕

限定跑手包紀念品及加購品：

【個人組跑手包】 每位參加個人組的跑手，可獲得活動限定跑手包紀念品一份。 跑手包內包括： ．「Minions 工人衫」跑手 Tee (普通版) ．跑手襪 ．運動膠手帶 ．紋身貼紙套裝 ．活動索繩袋 【Super Minions 個人組跑手包】 Super Minions 個人組跑手包內，經典「Minions 工人衫」跑手Tee更升級為連帽款式，帽上印有Minions眼鏡造型，胸前更有一個真的小袋子，穿上後完美變成 Minions！除了基本紀念品，更可獲得額外3款特別紀念品。 跑手包內包括： ．「Minions 工人衫」跑手 Tee (升級版連帽款) ．跑手襪 ．運動膠手帶 ．超輕防水背包 ．摺疊便攜杯 ．可拆式手機背帶套裝 ．紋身貼紙套裝 ．活動索繩袋 【孖住組跑手包】 大會特別為孖住組設計了「孖住一齊用」紀念品給跑手。 跑手包內包括： ．「Minions 工人衫」跑手 Tee (普通版) 2件 ．跑手襪 2對 ．雙眼及單眼 Minions 運動毛巾頭帶 1對 ．環保食物袋 1對 ．紋身貼紙套裝 2套 ．活動索繩袋 2個 【家庭2人組跑手包】 參加家庭組別，可以齊齊與小朋友以親子裝上陣，齊齊變成 Minions！ 跑手包內包括： ．「Minions 工人衫」跑手 Tee (普通版)2件 ．跑手襪 2對 ．雙眼及單眼 Minions 運動毛巾頭帶 1對 ．環保食物袋 1對 ．紋身貼紙套裝 2套 ．活動索繩袋 2個 跑手襪 跑手索繩袋

活動限定加購品

今年更有一系列《迷你兵團 2》電影主題 x Minions Run 活動專屬加購品，其中包括：活動限定紀念棉質Tee 、衛衣、多功能運動圍巾、Otto公仔、輕便式收納掛袋、珍藏版襟章及匙扣等選購。

活動限定紀念衛衣 多功能圓筒圍巾 活動限定紀念 Tee

Sun Life 永明130週年呈獻：Minions Run Hong Kong 2022

活動日期：20221227(星期二)

地點：沙田科學園

時間：7:30am - 5:00pm

報名：www.minionsrun.hk

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