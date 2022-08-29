Minions Run 2022明早開始報名 跑手紀念包/攤位遊戲/4米高Minions打卡位/早鳥限量Bob攬枕

Minions的粉絲留意了！「Sun Life 永明130週年呈獻：Minions Run Hong Kong 2022」將於今年12月27日在香港科學園舉行，不單有限定跑手包紀念品，屆時一眾Minions包括Bob、Stuart、Kevin將會到場和大家齊齊開P，現場更有攤位遊戲及4米高Minions充氣公仔等多個打卡位。活動將於明日(8月30日)早上10時30分開始接受報名，首4日成功報名的參加者，更會獲贈限量Bob攬枕。

Minions跑由環球Universal Studio正式授權主辦單位Running Aces Event Limited舉辦，並由香港永明金融冠名贊助，賽事設有不同跑程及組別，分別為5公里及3公里，可選Super Minions個人組、個人組或孖住組。今年特別增設Super Minions個人組，參加者可獲得「Minions 經典造型工人衫」快乾物料跑手Tee及Super Minions活動限定跑手包紀念品；當然不少得備受歡迎的孖住組，可以「孖住」2人同行參與，適合情侶、閨蜜及親朋好友一起參加。而1.5公里可選Super Minions個人組、個人組或家庭2人組，爸爸媽媽可帶同3歲或以上的小朋友，享受親子運動樂趣。

可輕鬆「 Chill 住跑」或認真「型住跑」

為了讓追求速度和自我挑戰的跑友們的滿足其競逐獎項的需求，大會今年特別增設3個年齡組別獎項。大會在5公里第一組（8:30am 起跑）賽事，將按年齡和性別組別競逐頭3名的獎項。男女子組會各分為年齡組別：活力組（12至34 歲）；魅力組（35至44 歲）；勁力組（45歲或以上），所有完賽跑手將會獲得今年活動紀念完走獎牌及完賽電子證書。

捐助傷青動力學堂

另外亦設有跑手捐款選項，跑手於報名時可選擇捐款予香港傷殘青年協會，而Sun Life永明亦將以配對形式捐出同等金額，所籌得的善款將全數撥捐至該會轄下的傷青動力學堂，為不同年齡的傷、健人士提供服務。希望能與傷青會攜手提高大眾對殘疾人士的關注，宣揚傷健共融的正面價值。