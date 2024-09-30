MINISO首家哈利波特快閃店登港！500多款主題精品周邊/魔幻佈景打卡位搶先睇

各位哈利波特迷注意，MINISO x 哈利波特全球首家快閃店將於10月1日正式登陸香港！現場除了有多個經典電影場景打卡位外，是次快閃店將首發逾500款聯名產品，更有魔法主題互動體驗，穿上巫師袍成為巫師體驗魔法世界，更有機會得到神祕禮品，想知詳請即睇內文。

是次MINISO X Harry Potter 聯名系列，為各位帶來超過500多款首次開賣的周邊產品！當中有四大學院雙肩包、巫師袍、海格蛋糕攬枕及嘿美造型背包等等，絕對滿足各位哈迷的心！更有多款寵物服裝、玩具及用品，可以帶同毛孩一同加入魔法世界。

打卡必到魔幻佈置 重現電影經典場景

是次快閃店進駐朗豪坊4樓和12樓兩層，以歐式古堡風格作為奇幻魔法世界的佈置主題，增添魔幻神秘氣息。踏入4樓中庭的魔法大門，就會見到牆壁上掛上學院旗幟，以及漫天飛舞的魔杖及魔咒書信，有如置身魔法世界，絕對是必到打卡場面！

而位於12樓的快閃店就以魁地奇比賽為靈感，栩栩如生還原故事中主角們追逐金探子的場景，絕對是各位哈迷朝聖必到的打卡位。