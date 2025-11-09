MINISO ×迪士尼設3000呎快閃店 還原《優獸大都會2》 場景/逾400款港限定新品/周邊最平$10起

《優獸大都會2》即將上映！相信不少粉絲相當期待新戲來臨，在這之前，不妨先到MINISO聯同迪士尼打造的3000呎「Disney | MINISO 香港集合快閃店」打卡掃貨。新店將於11月22日登陸AIRSIDE，將《優獸大都會2》場景「優獸市」搬入新店內，還原電影場景。快閃店同步發售超過400款香港限定全新迪士尼周邊產品，顧客買滿指定金額，更可獲贈帆布袋、證件套及鎖匙扣等禮物，戲迷萬勿錯過！

面積達3000呎的「Disney | MINISO 香港集合快閃店」

還原 電影場景「優獸市」 快閃店設計靈感來自迪士尼新戲《優獸大都會2》，並以「Fun Fur Every You」為主題，設置超過5米高的購物空間。店內還原電影場景「優獸市」多個地方，當中包括警局及市中心街頭。人氣角色阿力、朱迪、阿閃和警局局長保哥等將會出現店內，新角色神秘大蛇Gary、河狸Nibbles、矮袋鼠心理醫生Dr. Fuzzby同樣登場，粉絲彷彿進入「優獸市」之中。當然多位迪士尼角色史迪仔、反斗奇兵、米奇與好友們及小熊維尼裝置同樣現身快閃店，粉絲必定要合照。

發售超過400款迪士尼周邊 滿額送 《優獸大都會》主題禮品 來到快閃店，怎能不帶走周邊產品回家。粉絲可入手超過400款迪士尼系列商品，包括《優獸大都會》、史迪仔、反斗奇兵、米奇與好友們及小熊維尼等。當中200款產品是香港限定新品，售價甚至低至$10起，絕對不能錯過。顧客買滿指定金額，即可帶走《優獸大都會》主題禮品，涵蓋購物袋、帆布袋、證件套及鎖匙扣等。

Disney | MINISO 香港集合快閃店詳情