Chiikawa粉絲請注意！MINISO早前的Chiikawa聯乘系列深受歡迎，位於又一城的快閃店更是大排長龍。MINISO於日前宣佈推出Chiikawa聯乘系列第二彈商品，預告將有花仙子系列、海瀨師傅及栗子饅頭前輩等新品。即睇MINISO X Chiikawa第二彈商品價錢、發售日期及地點！
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MINISO X Chiikawa第二彈商品 買滿¥168送扭蛋
這次的聯乘產品包括多個人氣角色，如吉伊卡哇（Chiikawa）、小八（Hachiware）和兔兔（Usagi）的睡衣造型、花仙子造型公仔、日常用品和配飾。而第二彈更有栗子饅頭前輩和海獺師傅，還有日本版大熱的周邊產品，如Chiikawa斜孭袋、海獺師傅車車和毛茸茸飛鼠公仔！
點擊睇全部新品！
於店舖單筆訂單消費滿人民幣168元，即可抽chiikawa系列趣味擺件扭蛋一個（價值¥19.9）。獎品數量有限，送完即止。
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6大快閃店率先發售
今次聯乘系列將於中國6大城市開設限定快閃店率先發售，包括上海、西安、深圳、武漢、重慶及鄭州。其中深圳店選址港人必去的福田星河COCO Park，方便一眾北上港人購物！