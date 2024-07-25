MINISO X Chiikawa推第二彈商品！ 即睇價錢+發售日期 深圳COCO Park 7月29有得買

MINISO X Chiikawa推第二彈商品

MINISO X Chiikawa 第二彈商品 買滿 ¥ 168 送扭蛋 這次的聯乘產品包括多個人氣角色，如吉伊卡哇（Chiikawa）、小八（Hachiware）和兔兔（Usagi）的睡衣造型、花仙子造型公仔、日常用品和配飾。而第二彈更有栗子饅頭前輩和海獺師傅，還有日本版大熱的周邊產品，如Chiikawa斜孭袋、海獺師傅車車和毛茸茸飛鼠公仔！ 點擊睇全部新品！

Chiikawa系列趣味擺件扭蛋

6 大快閃店率先發售 今次聯乘系列將於中國6大城市開設限定快閃店率先發售，包括上海、西安、深圳、武漢、重慶及鄭州。其中深圳店選址港人必去的福田星河COCO Park，方便一眾北上港人購物！