Mira eShop四周年優惠 Yamm自助午餐買一送一/中環國金軒及翠亨邨禮券低至6折

美麗華集團網上商店Mira eShop將於「四週年慶」期間呈獻驚喜優惠，由明日起至5月2日，一連14日推出多個震撼優惠，顧客可以低至5折價錢及買一送一等優惠價，選購The Mira Hong Kong、Mira Moon 問月酒店、Mira Dining多間中西食府的限量餐飲套餐禮券，以及Mira Spa的水療體驗。

Mira eShop四周年優惠 Yamm自助午餐買一送一/中環國金軒及翠亨邨禮券低至6折

Yamm 自助午餐買一送一、自助晚餐買二送二 一連14天限時優惠明日開始，優惠包括Yamm自助午餐買一送一，二人同行只需共$537，平均每位$268.5。自助午餐每月更有4款主題可供選擇，每週更新，由「日臺風味盛宴」、「星馬尋味之旅」，到惹人垂涎的「越泰系列」及「京川滬味力」，自助晚餐亦提供買二送二優惠，四人同行$1,819，平均每位只需$454.8，多款海鮮包括新鮮即開生蠔、冰鎮波士頓龍蝦、鱈場蟹腳及鮮蟹等。另外Yamm亦推出低至6折的假日下午茶及周末晚餐禮劵，不同日子及場合亦能切合顧客需要。

WHISK 極緻午宴及晚宴買一送一 法日創意食府WHISK亦推出「四道菜品味午宴」買一送一優惠，二人同行只需$561，平均每位$280.5 ，品嚐高品質的法日料理；而「十道菜精巧極緻晚宴」亦有買一送一優惠，二人同行只需$1,546 ，平均每位$773，四人同行亦有買二送二優惠及額外免費餐酒一支。 另外，廣受歡迎的週日早午饗宴亦推出買一送一優惠，只需$1,228，平均每位$614，即可享八道創意時令法日美饌、無限生蠔及暢飲香檳。以上餐飲禮券名額有限，售完即止，適用於指定日子。

國金軒The Mira午市及晚宴、Supergiant早午燒烤饗宴及晚宴 米芝蓮推薦食府國金軒The Mira亦推出「午市廚師精選套餐禮券」買二送二，平均每位只需$340.8，片皮鴨優惠亦載譽歸來，堂食京式片皮鴨於51折後只需$602。 另外，位於灣仔Mira Moon問月酒店的Supergiant融匯亞洲元素，現推出買一送一東南亞滋味午宴及晚宴，午宴每位平均$101，晚宴折後平均每位$155。此外Supergiant亦推出買二送一「母親節早午燒烤饗宴」，平均每位$527.3，由廚師於室外花園即席烹調燒烤美食。以上餐飲禮券均於指定日子適用。除一系列佳餚美饌外，MiraSpa亦推出「一個月首次體驗健身會籍」5折及美容療程6折優惠等，讓客人展開滋潤養生之旅。

中環國金軒滋潤燉湯及黑豚叉燒、翠亨邨北京片皮鴨兩食 Mira Dining旗下中環國金軒、翠亨邨及JAJA亦同時推出多項優惠及美饌禮劵；以精緻滋味素食見稱的JAJA以招牌糙米壽司(6件)及特選冰茶(2客) 酬謝顧客。米芝蓮推介餐廳翠亨邨一直致力傳承傳統手工粵菜，必食菜式之一北京片皮鴨禮券現低至71折，片皮鴨一食折後$404.8，二食則只需$514.8。另外名人飯堂中環國金軒呈獻花膠杏汁菜膽燉白肺湯（兩客）及西班牙黑豚叉燒皇（一客）菜式禮券，折後只需$811.8。