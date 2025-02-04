Mira eShop蛇年開運優惠 $88Yamm自助餐/$138翠亨邨二人餐/$138COCO二人下午茶 2月10日開搶！

蛇年餐飲界有咩筍爆優惠？美麗華餐飲集團網上商店Mira eShop的「蛇年開運賞」相當吸引，旗下酒店自助餐及精緻歐陸菜低至$88及買一送一，由2月10日開始至2月21日期間逢星期一至五上午11時搶購優惠，大家記得𥄫實啦！

最抵優惠當然是$88精選餐飲禮券，萬勿錯過的有2月12日限定推出的The Mira Hong Kong酒店Yamm 自助午餐$88優惠(原價$514.8)、2月18日推出的素食餐廳JAJA一人晚市豐富套餐特價$88(原價$316.8)。

餐廳及水療中心買一送一優惠近60款之多，當中有Yamm 亞洲主題自助午餐任食生蠔片皮鴨(原價$1029.6，特價$561.6，平均每位只需$280.8)、泰菜餐廳Mue Mue招牌泰皇海鮮晚市套餐(原價$1,294，特價$588，平均每位$294)、翠亨邨刺參鵝掌精選套餐(原價$1,575.2，特價$767.8，平均每位$383.9)、新派中菜館唐述經典嚐味晚市套餐(原價$3,176，特價$1,588，平均每位$794)等等。還有大量買二送二、43折、6折、68折、7折其他優惠！

$8加購酒店雞尾酒

「蛇年開運賞」活動期間購買指定The Mira Hong Kong餐飲產品，更可以$8加購酒店5樓露天酒廊Vibes的特色雞尾酒一杯。另外亦有「折上折」優惠，顧客購買指定「蛇年開運賞」產品單一簽帳消費滿$2,388，可再享$138即時折扣。名額有限，先到先得。

Mira eShop「蛇年開運賞」

網址：按此

備註：餐飲套餐均已包含加一服務費及茶芥

