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生活
2025-02-04 18:00:00

Mira eShop蛇年開運優惠 $88Yamm自助餐/$138翠亨邨二人餐/$138COCO二人下午茶 2月10日開搶！

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Mira eShop蛇年開運優惠 $88 Yamm自助餐/$138翠亨邨二人餐/$138 COCO二人下午茶 2月10日開搶！

Mira eShop蛇年開運優惠 $88 Yamm自助餐/$138翠亨邨二人餐/$138 COCO二人下午茶 2月10日開搶！

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蛇年餐飲界有咩筍爆優惠？美麗華餐飲集團網上商店Mira eShop的「蛇年開運賞」相當吸引，旗下酒店自助餐及精緻歐陸菜低至$88及買一送一，由2月10日開始至2月21日期間逢星期一至五上午11時搶購優惠，大家記得𥄫實啦！

$88歎buffet/豐富素食晚餐

最抵優惠當然是$88精選餐飲禮券，萬勿錯過的有2月12日限定推出的The Mira Hong Kong酒店Yamm 自助午餐$88優惠(原價$514.8)、2月18日推出的素食餐廳JAJA一人晚市豐富套餐特價$88(原價$316.8)。
 

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月12日限定餐飲禮券：Yamm自助午餐（星期一至五）$514.8，優惠價$88 2月18日限定餐飲禮券：JAJA$88一人晚市套餐（星期一至四）原價$316.8，優惠價$88

$138自助晚餐/四道菜歐陸午宴

$138美食優惠更多選擇，有翠亨邨精選傳統點心二人餐優惠價$138(原價$402.6)、COCO精緻下午茶兩位優惠價$138(原價$624.8)、Yamm自助晚餐優惠價$138(原價$866.8)、歐陸餐廳WHISK四道菜歐陸午宴優惠價$138(原價$514.8)等。
 

2月20日限定餐飲禮券:Yamm自助晚餐（星期一至四）原價$866.8，優惠價$138 2月13日限定餐飲禮券:COCO精緻下午茶兩位用(原價$624.8，優惠價$138) 2月21日限定餐飲禮券：WHISK 四道菜冬季食材歐陸午宴（星期一至六）原價$514.8，優惠價$138 2月10及17日限定餐飲禮券：翠亨邨精選傳統點心二人餐(原價$402.6，優惠價$138)

自助午餐買一送一

餐廳及水療中心買一送一優惠近60款之多，當中有Yamm 亞洲主題自助午餐任食生蠔片皮鴨(原價$1029.6，特價$561.6，平均每位只需$280.8)、泰菜餐廳Mue Mue招牌泰皇海鮮晚市套餐(原價$1,294，特價$588，平均每位$294)、翠亨邨刺參鵝掌精選套餐(原價$1,575.2，特價$767.8，平均每位$383.9)、新派中菜館唐述經典嚐味晚市套餐(原價$3,176，特價$1,588，平均每位$794)等等。還有大量買二送二、43折、6折、68折、7折其他優惠！
 

【買一送一】Yamm亞洲主題自助午餐任食人氣生蠔片皮鴨（星期一至五 ）$561.6，平均每位$280.8（原價$1029.6） 【買一送一】Mue Mue招牌泰皇海鮮晚市套餐（星期日至四）$588，平均每位$294（原價$1,294） 【買一送一】翠亨邨刺參鵝掌精選套餐（星期五至日）$767.8，平均每位$383.9（原價$1,575.2 ） 【買一送一】WHISK八道菜冬季食材歐陸晚宴$1,305.6，平均每位$652.8（原價$2,393.6）

$8加購酒店雞尾酒

「蛇年開運賞」活動期間購買指定The Mira Hong Kong餐飲產品，更可以$8加購酒店5樓露天酒廊Vibes的特色雞尾酒一杯。另外亦有「折上折」優惠，顧客購買指定「蛇年開運賞」產品單一簽帳消費滿$2,388，可再享$138即時折扣。名額有限，先到先得。

Mira eShop「蛇年開運賞」
網址：按此
備註：餐飲套餐均已包含加一服務費及茶芥
 

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