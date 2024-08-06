Mira Place Gimme LiVe 2024音樂節 洪嘉豪/周殷廷/Nancy 20+表演單位現身演出/送偶像未曝光照片

Mira Place年度音樂節踏入第12年，是次音樂會由洪嘉豪及YT大哥周殷廷領軍，傳承音樂夢想，聯同新人王雲浩影、Nancy Kwai、Beanies、Rover等傳承音樂夢想！更有多個粉絲福利，包括參與活動有機會贏心水歌手從未曝光的獨家照片及價值2千元的禮劵包，同場更有多個消費禮遇，即睇內文了解詳請！

Mira Place被譽為新星的誕生地！為了配合今年的Gimme LiVe音樂節主題「Where it all Began」，從8月10日一連4個星期六，10位曾在Gimme LiVe音樂節上亮相的歌手將「星」級回歸，他們將帶領另外10位首次登上Mira Place音樂舞台的新進歌手或團體，一起激盪出最強烈的火花，傳承音樂的夢想！

每場表演結束更特別安排 Busking Show 時段，不僅延續音樂氛圍，也讓充滿熱情的追夢歌手在 Mira Place 繼續展現他們的才華，共度一個美好的仲夏之夜。

初次打造零距離閃爆互動舞台及明星打卡錄音室

今年Mira Place除了有強大音樂陣容，亦特設慶祝12周年的專屬打卡點和音樂互動體驗！Mira Place首次為Gimme LiVe音樂節設計閃亮音樂舞台，這個互動舞台拉近歌手和觀眾的距離，實現線上和線下同步應援，表演期間更有互動打氣遊戲讓現場粉絲一起集氣解鎖偶像禮物！

此外，今年更首設全新明星打卡錄音室，讓熱愛音樂的你化身歌手，走進霓虹燈光影錄音室，戴上耳機，拿起樂器，面對麥克風，全情投入音樂的世界。亦可以在錄音室裡細看過去多年在 Gimme LiVe 音樂節上表演的音樂單位的名單，並通過屏幕回顧歷年 Gimme LiVe 音樂節的片段，重溫偶像精彩時刻。諾士佛臺附近的 Mira Steps 亦將化身時光隧道，回顧歷年的 Gimme LiVe 音樂節主題！

解鎖3大粉絲專屬互動福利 送偶像未曝光照片、獲演出歌手送禮物

特設3大專屬互動福利，體驗夏日狂歡！

於平日到中庭主舞台旁邊的互動遊戲裝置參與「Gimme LiVe 頭號粉絲互動遊戲」，回答有關 Gimme LiVe 音樂節的問題，即可獲贈Gimme LiVe紀念品，答案全中的參加者更有機會贏得演出歌手送出的禮物 經 Whatsapp 投選「本週我最喜愛歌手」即可獲得心水歌手從未曝光的獨家照片及價值近HK$2,000的Gimme LiVe 商戶禮券包 參與社交平台「#MyGimmeLiVeMoments」遊戲即有機會獲得演出歌手禮物，令大家全情投入 Music Vibes！