MIROBra周年慶6折入手日本內衣/9折優惠/新登場Kuromi限定聯乘商品優先預購

日本内衣品牌MIROBra 踏入6周年，推出4大激荀優惠！「MIRO SIX」周年慶活動，優惠低至6折起，另外更送出禮物包，即睇詳請。
MIRO SIX 遊戲卡
由即日起至11月30日，到MIROBra門市即可獲贈「MIRO SIX 遊戲卡」乙張，遊戲玩法以井字過三關形式進行，顧客所購買的產品，於遊戲卡顯示的位置能以直行、橫行或斜行串連起來即屬過關，過關行數上的指定產品任選一件6 折；選購其他商品亦可享首件正價產品 9 折優惠。優惠期內，每位顧客只可享用每項優惠一次。
額外9折優惠
為慶祝六周年，MIROBra同時推出第二件正價產品享額外9折優惠，並可與「MIRO SIX 遊戲卡」活動優惠同時使用。
6周年六件裝驚喜禮物包
凡購買MIRO育乳旅程的顧客，即可獲贈「6周年六件裝驚喜禮物包」，內含時尚香氛蠟燭、實用收納布及多款育乳折扣禮券，千萬不要錯過！
Kuromi限定聯乘商品
各位Kuromi Fans注意！MIRO將首度聯乘 Sanrio 可愛人氣角色 Kuromi 並於12月推出限定聯乘商品，限定商品範圍包括無鋼圈舒服內衣、毛茸Kuromi造型睡衣派對浴袍、吊帶睡衣套裝及比堅尼泳衣系列等，顧客更可憑「MIRO SIX 遊戲卡」以價惠價優先預訂可愛MIRO x Kuromi 限定聯乘商品，數量有限，售完即止。
王牌產品推介
MIROBra分店門市
上環門市 地址：上環德輔道中199號無限極廣場地下G14號鋪 營業時間：星期一至日11am-8pm
鑽石山門市 地址：鑽石山荷里活廣場1樓Shop 155 營業時間：星期一至日 11am-9pm
尖沙咀門市 地址：尖沙咀海港城海運大廈三階LCX 30號舖 營業時間：星期一至日 10am-10pm
荃灣門市 地址：荃灣大壩街4-30號荃灣廣場位2樓 Shop 262 營業時間：星期一至日11am-9pm
金鐘門市 地址：金鐘道93號金鐘廊1樓Lab Concept D05-06號 營業時間：星期一至日 11am-8pm
小西灣門市 地址：香港小西灣小西灣道28號藍灣廣揚 UG/f 59號舖 營業時間：星期一至日 11am-8pm
奧海城門市 地址：奧海城二期大角咀海庭路一樓128 C 營業時間：星期一至日 11am-9pm
元朗門市 地址：元朗朗樂路1號YOHO MIX 元點, B159店 營業時間：星期一至日 11:00 - 21:00
黃⽵坑門市 地址：香港黃⽵坑香葉道11號The Southside LG層LG24店 營業時間：星期一至日 11:00 - 21:00