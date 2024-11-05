MIROBra周年慶6折入手日本內衣/9折優惠/新登場Kuromi限定聯乘商品優先預購

MIRO SIX 遊戲卡

由即日起至11月30日，到MIROBra門市即可獲贈「MIRO SIX 遊戲卡」乙張，遊戲玩法以井字過三關形式進行，顧客所購買的產品，於遊戲卡顯示的位置能以直行、橫行或斜行串連起來即屬過關，過關行數上的指定產品任選一件6 折；選購其他商品亦可享首件正價產品 9 折優惠。優惠期內，每位顧客只可享用每項優惠一次。

額外 9 折優惠

為慶祝六周年，MIROBra同時推出第二件正價產品享額外9折優惠，並可與「MIRO SIX 遊戲卡」活動優惠同時使用。

6 周年六件裝驚喜禮物包

凡購買MIRO育乳旅程的顧客，即可獲贈「6周年六件裝驚喜禮物包」，內含時尚香氛蠟燭、實用收納布及多款育乳折扣禮券，千萬不要錯過！

Kuromi 限定聯乘商品

各位Kuromi Fans注意！MIRO將首度聯乘 Sanrio 可愛人氣角色 Kuromi 並於12月推出限定聯乘商品，限定商品範圍包括無鋼圈舒服內衣、毛茸Kuromi造型睡衣派對浴袍、吊帶睡衣套裝及比堅尼泳衣系列等，顧客更可憑「MIRO SIX 遊戲卡」以價惠價優先預訂可愛MIRO x Kuromi 限定聯乘商品，數量有限，售完即止。