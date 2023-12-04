MIRROR五週年｜BABY MIRROR 2023兩大全新造型登陸銅鑼灣及尖沙咀！MOOV X MIRROR粒粒樽/盲盒開售

BABY MIRROR 2023全新造型登陸銅鑼灣及尖沙咀！MOOV X MIRROR

鏡粉們注意！為慶祝MIRROR成軍 5 年，今年BABY MIRROR化身成兩款全新造型系列，十分可愛！由12月至1月期間，BLESSING BABY MIRROR將登陸尖沙咀The ONE及SLEEPING BABY MIRROR將於銅鑼灣皇室堡登場，為你送上祝福及迎接2024。位於尖沙咀的12位1:36 巨型BLESSING BABY MIRROR戴著小皇冠，手持專屬幸運配件。另外設有迷你粒粒樽互動區，供大家親自挑選一共 24 款BABY MIRROR 粒粒。另外12個約1.2米高SLEEPING BABY MIRROR於皇室堡以夢幻溫柔的彩雲國度為背景，躺在舒適的雲朵上！兩個地點都設有BABY MIRROR Photo Booth，將美好的回憶定格。

主題活動第一擊︰SLEEPING BABY MIRROR @ 銅鑼灣 皇室堡 皇室堡「SLEEPING BABY MIRROR」則以夢幻溫柔的彩雲國度為背景，12個約1.2米高的巨型 SLEEPING BABY MIRROR 齊齊躺在舒適的雲朵上，，大家一起好好休息，寓意讓12子和大家充足電，精靈迎接 2024！皇室堡亦同時設有BABY MIRROR Photo Booth，將美好的回憶定格。

SLEEPING BABY MIRROR 活動區：Photo Booth 及影相區 活動期間設置 Photo Booth ，提供 BABY MIRROR 主題相框，購買指定照片套裝即可與 BABY MIRROR 合照，並獲得紀念海報及 3個月 MOOV 16bit 音樂服務禮品卡 BABY MIRROR 特別版。由 12月28 日起亦開始發售一共 12 款全新 SLEEPING BABY MIRROR 盲盒系列。每盒內附1 張基本款小卡或隨機特別版閃卡，另外更有隱藏版 SLEEPING BABY MIRROR。每位SLEEPING BABY MIRROR的睡衣造型，萌爆度極高，當然要逐一收藏，放在房間中讓每晚都能像他們一樣放下壓力Have a Nice Dream 啦！ 另外，皇室堡與BABY MIRROR聯乘推出2024月曆。顧客即日以電子消費滿HK$1,200，連同相符之電子貨幣付款存根，即可換購月曆1套，數量有限，送完即止。 SLEEPING BABY MIRROR 盲盒系列 售價：每盒 HK$88 發售日期：2023 年 12 月 28 日起 發售地點：The ONE L9、皇室堡地下、指定1O1O/csl.門市 - 每個預約籌號每次最多只可購買 6 盒（限購數量只適用於 The ONE 及皇室堡） - 1O1O/csl. 門市發售詳情請留意 1O1O/csl. Instagram／Facebook 公布

BABY MIRROR 套裝詳情 套裝A：售價 HKD$99 ，包含與 BABY MIRROR 合照 1 次 + BABY MIRROR 海報# 1 張 套裝B：售價 HKD$130 ，包含與 BABY MIRROR 合照 1 次 + BABY MIRROR 海報# 1 張 + 3 個月 MOOV 16 bit 音樂服務禮品卡 BABY MIRROR 特別版（共 12 款式，可自選） #The ONE Photo Booth海報款式為BLESSING BABY MIRROR或皇室堡Photo Booth海報款式為SLEEPING BABY MIRROR 海報 *參加 BABY MIRROR Photo Booth 須預先透過 THE GULU 應用程式預約取籌 *每個籌號最多可購買 2 個套裝，每次拍照只限 2 人入場 每期活動 Photo Booth 將推出不同款式限定 BABY MIRROR 主題相框 Style 1：2023 年 12 月 1 日 - 2023 年 12 月 17 日 Style 2：2023 年 12 月 18 日 - 2023 年 12 月 27 日 Style 3：2023 年 12 月 28 日 - 2024 年 1 月 14 日

主題活動第一擊︰BLESSING BABY MIRROR @ 尖沙咀 The ONE 位於The ONE的「BLESSING BABY MIRROR」，12位BLESSING BABY MIRROR將戴著小皇冠，手持專屬幸運配件以1:36 巨型立體模型於 UG 2 中庭 Pop-up及影相區示人，另設有迷你粒粒樽互動區，供大家親自製挑選一共 24 款BABY MIRROR 粒粒。此外，G/F亦設有BABY MIRROR Photo Booth，跟BABY MIRROR一同紀錄快樂一刻 。 活動區： Pop-Up 及影相區（UG2 中庭） 設有12個1：36 巨型 BLESSING BABY MIRROR 3D 模型連同 12 件巨型幸運配件的影相區。另設有迷你粒粒樽互動區，包含原版 BABY MIRROR 粒粒及新版本祝福系列「BLESSING BABY MIRROR 」 粒粒，供大家親自挑選 BABY MIRROR 粒粒製作專屬自己的 2024 祝福樽。

活動區： Photo Booth ( GAO7, G/F ) 最近 Photo Booth 成大眾流行熱點，BABY MIRROR 也將一同與大家紀錄快樂一刻。主題活動第一擊將推出兩款 BLESSING BABY MIRROR 及 SLEEPING BABY MIRROR 組合設計的相框，只需購買指定照片套裝即可與 BABY MIRROR 合照。套裝還包含紀念海報，以及為配合是次主題活動推出的 12款3個月 MOOV 16 bit 音樂服務禮品卡BABY MIRROR 特別版，禮品卡上MIRROR 成員分別手持自己的祝福配飾，讓大家能夠將祝福帶回家。 活動區：Pop-Up及 MIRROR 主題相片影相區（The ONE L9） 位於L9的Pop-Up 及MIRROR主題相片影相區，將於由 12 月 18 日起開放，展出 MIRROR 成員特別為全新 BLESSING BABY MIRROR 主題拍攝的照片，讓大家除了能與可愛的 BABY MIRROR 合照外，還能與帥氣的成員合照留念。 日期：2023年12月18日-2024年1月14日 時間：中午12時 -晚上8時 「 BLESSING BABY MIRROR 」月曆換領詳情 換領日期︰即日起至換完即止 換領時間：中午12時至晚上10時 換領方法：即日以電子消費滿HK$1,200，連同相符之電子貨幣付款存根，即可換購BLESSING BABY MIRROR月曆1套，數量有限，送完即止。 換領地點：The ONE UG2顧客服務中心

The ONE 「 BLESSING BABY MIRROR 」迷你粒粒樽互動區 套裝A：新版及原裝BABY MIRROR迷你粒粒自由組合（價格：HK$340） 套裝B：新版及原裝BABY MIRROR迷你粒粒自由組合、原裝BABY MIRROR迷你粒粒樽及隨機贈送限定卡套1個連小卡 1 張（價格：HK$600）

SLEEPING BABY MIRROR 盲盒系列 售價：每盒 HK$88 發售日期：2023 年 12 月 28 日起 發售地點：The ONE L9、皇室堡地下、指定 1O1O/csl. 門市# - 每個預約籌號每次最多只可購買 6 盒* *此限購數量只適用於 The ONE 及皇室堡 *此為盲盒產品，款式隨機不設選擇 *圖片只供參考，產品以實物為準 *數量有限，售完即止 #1O1O/csl. 門市發售詳情，請留意1O1O/csl. Instagram 或Facebook 公布

所有活動區均需透過THE GULU App線上取籌，預約指定時段入場。另外亦設有MIRROR Official Fan Club MIRO會員專屬場次，每日籌量有限，請盡早預約。

MOOV X MIRROR 「 SLEEPING BABY MIRROR 」 @ 皇室堡 日期：2023年12月1日 至 2024年1月14日 地點：銅鑼灣告士打道 311號 皇室堡地下中庭 時間：中午12時-晚上10時 【MIRROR Official Fan Club MIRO 會員專屬場次】 日期：2023 年12月1日-2023 年12月7日及 2023年12 月28 日-2024年1月6日 預約詳情：需透過 THE GULU 應用程式線上取籌，預約入場日期及時間。 每個預約【BABY MIRROR Photo Booth】的每個籌號最多可購買 2 個套裝，每次拍照只限 2 人入場； 每個預約【影相區】的籌號限 1 人入場，並進行 1 次交易。 MOOV X MIRROR 「 BLESSING BABY MIRROR 」 @ The ONE 日期：2023年12月1日 至 2024年1月14日 地點：尖沙咀 The ONE UG2 中庭 時間：中午12時-晚上10時 【MIRROR Official Fan Club MIRO 會員專屬場次】 日期：2023 年12月1日-2023 年12月7日及 2023年12 月28 日-2024年1月6日 預約詳情：需透過 THE GULU 應用程式線上取籌，預約入場日期及時間。 預約【Pop-Up 及影相區(UG2）】與【Pop-Up及 MIRROR 主題相片影相區(L9)】活動的

每個籌號僅限1 人入場，並進行 1 次交易 預約 【Photo Booth ( GA07, G/F)】活動的每個等號最多可購買 2 個套裝，每次拍照只限 2 人入場