MIRROR團綜拍攝地率先睇！ 盤點17大墨爾本+塔斯曼尼亞打卡景點 菲利普島卡丁車/熱氣球/塔斯曼島遊船

適逢香港男子組合MIRROR出道5周年，澳洲旅遊局聯同ViuTV拍攝旅遊及綜藝節目《MIRROR Time》，邀請MIRROR全員到訪澳洲維多利亞州和塔斯曼尼亞，遊覽澳洲的休閒文化景點及大自然冒險體驗。以下為大家介紹17個MIRROR曾到訪的墨爾本及塔斯曼尼亞打卡景點，MIRO可以趁機get同款兼打卡！

摩寧頓半島 Mornington Peninsula 今次MIRROR在維多利亞州的住宿大本營均選在摩寧頓半島，它以金黃色的海灘及壯觀的葡萄園而聞名，是海濱度假的首選目的地。旅客可以在和暖的月份盡情享受游泳、潛水和衝浪的樂趣，在自然美景之下，欣賞無盡的自然美景。此外，摩寧頓半島更以溫泉和水療而聞名，任何季節都讓旅客可度過一個療癒身心的旅行體驗。 官方網站

菲利普島卡丁車 Phillip Island Go Karts 菲利普島（Phillip Island）承載着悠久的賽車歷史，而菲利普島卡丁車完美仿製了世界著名的菲利普島大獎賽賽道。 熱愛賽車的旅客可以在750米的仿製賽道一嘗擔任賽車手的滋味，親身體驗賽車世界冠軍們在賽道上奔馳，俯瞰巴斯海峽（Bass Strait），流暢的彎道和急速的直道沿海岸線延伸，讓旅客感受極速之旅，更可以親身了賽車運動的歷史。今次幾位MIRROR 成員來到菲利普島，一嘗在賽道上賽車飛馳的樂趣，更進行了勝負比賽呢！ 官方網站

維多利亞國立美術館 National Gallery Victoria 維多利亞國立美術館（NGV）是澳洲第一座公立美術館，自1876年成立以來，是澳洲最大、參觀人數最多、歷史最悠久的美術館。 美術館一直致力於收藏、展示和推廣世界級的藝術品和文化遺產。館藏超過 76,000 多件作品，跨越數千年的藝術品，匯聚來自世界各地思想、領域和風格的藝術收藏，包括繪畫、雕塑、攝影、裝置藝術等多種形式的藝術作品。 無論是藝術愛好者、文化探索者還是對歷史和創意充滿好奇心旅客，維多利亞國立美術館都將帶給大家個豐富而多元的藝術體驗。旅客將有機會欣賞到來自不同時代、不同風格的藝術作品，探索藝術的無窮魅力和深遠影響。 官方網站

墨爾本尤里卡觀景台 Melbourne Skydeck 喜歡城市景色的旅客，不妨到南半球最高的觀景台 —墨爾本尤里卡觀景台欣賞墨爾本無與倫比的美景。旅客可以有機會搭乘南半球最快的電梯，以38 秒上升至285 米，從高處探索墨爾本壯麗多變的景觀。 斥資數百萬美元建造的Voyager ® Theatre是南半球首個、也是最大的同類項目，它將以光彩奪目的超高清 8K 影片和 6D 感官沉浸式體驗，帶領旅客踏上墨爾本和維多利亞州的探索之旅，以前所未有的方式欣賞墨爾本。 官方網站

墨爾本河遊輪 Melbourne River Cruises 墨爾本河遊輪讓旅客以獨特的視角，坐上Yarra Countess Vessel在亞拉河上探索這座美麗的城市。 遊輪遊經墨爾本的主要景點，包括墨爾本皇家植物園（Botanical Gardens）、墨爾本板球場（Melbourne Cricket Ground）和體育區、聯邦廣場（Federation Square,）、墨爾本南岸（Southbank）、墨爾本濱海港區（Docklands），更延伸至威廉斯頓（Williamstown）。旅程中設有有趣且豐富的解說，讓旅客更深入了解墨爾本的歷史和文化。MIRROR 成員亦藉此機會夜遊亞拉河，一睹墨爾本的美麗夜景，同時在船上享受精緻晚餐。 官方網站

帕菈罕市場 Prahran Market 帕菈罕市場是澳洲最古老且最具歷史價值的新鮮食品集市之一。這個市場以其多樣性產品而豐富的選擇而聞名，提供高品質的水果和蔬菜，到經過認證的有機產品、可持續海鮮、走地家禽，還有各種美味的熟食和引人入勝的餐館和珍稀品物專賣店。 官方網站

環球熱氣球公司 Global Ballooning 亞拉河谷距離墨爾本市中心只需50分鐘車程，由環球熱氣球公司帶領，從高空俯瞰維多利亞著名葡萄酒產區的壯麗景色。在熱氣球上的高空觀賞維多利亞超過80個葡萄酒莊園，漫遊在天空之中感受山脈和葡萄園宏偉的景色。鼓勵旅客以熱氣球展開充滿冒險和驚喜的旅程，享受在在天空中自由翱翔的感覺。 官方網站

華勒比開放式野生動物園 Werribee Open Range Zoo 位於墨爾本西南方的華勒比開放式野生動物園，是澳洲少有的開放式野生動物園，讓旅客深入動物自然棲息地觀看各種來自世界各地的野生動物。登上野生動物園之旅的巴士，旅客可以近距離接觸非洲動物如大象、長頸鹿、獅子，亦可觀看澳洲本土動物如樹熊和袋鼠等。 16歲以下的兒童免費入場參觀，讓他們有機會近距離觀察動物，欣賞多元而豐富的野生動物，並深入了解它們在自然生態系統中的重要性，學習關於自然世界的奧秘。 官方網站

塔斯曼尼亞自駕遊 Road Trips in Tasmania 無論是計劃中的行程還是意料之外的繞道，在塔斯曼尼亞自駕遊總會為旅客帶來驚喜。沿海邊高速公路駕駛到薄霧繚繞的高地；或由葡萄酒莊到偏遠的鄉村小路，於塔斯曼尼亞的自駕遊都可以欣賞到沿途優美的風景，甚至能在旅途中經歷探險。今次MIRROR 成員亦體驗了在塔斯曼尼亞自駕的樂趣，從住宿的Spring Bay Mill 出發，經過當地的油站，再出發至列治文（Richmond）參觀歷史景點和糖果屋，並以威靈頓山（kunanyi/Mount Wellington）作為終點。 官方網站

Road Trips in Tasmania [照片由Ollie Khedun and West Coast Council提供]

荷伯特 Hobart 荷伯特城市一面被崎嶇壯觀的威靈頓山（kunanyi/Mount Wellington）和寬闊的德文特河（River Derwent）所環繞，而另一面則被一片茂密的樹林。 除了這壯麗的山河景色，荷伯特作為澳洲第二古老的城市，還擁有豐富的文化和美食體驗。遊客可以參觀私人地下博物館——古今藝術博物館（Museum of Old and New Art，簡稱Mona），該博物館的藏品在全球藝術界和眾多旅客心目中佔有重要地位。 旅客可以從船上欣賞荷伯特的美景，或沿著海濱散步，甚至騎著自行車下山，欣賞城市的迷人風景。當一天的行程即將結束時，更可以在恐龍化石旁品嚐威士忌，或在19世紀醫院圍牆內的咖啡館中小憩片刻。

列治文 Richmond 列治文是一座宛如童話般的小鎮，散發着古老而具魅力的歷史氛圍，從獨特的建築、風景如畫的橋樑到古老的監獄，特顯其悠久的歷史和豐富的傳統，吸引不少旅客慕名而來及拍照留念。 列治文在殖民初期是亞瑟港（Port Arthur）和荷伯特（Hobart）之間的重要警區，獲列入澳洲國家文化遺產的里奇蒙橋及最古老、保存最完好的殖民地監獄－里奇蒙監獄亦屹立於此。 漫步於列治文的街道上，四周矗立着保存完好的傳統建築，彰顯當地獨特的建築風格，適合藝術愛好者到訪。市內還有一家歷史悠久的糖果店—自 1985 年開業以來，它一直為列治文市提供各種手工製作的波板糖，口感豐富的甜點讓愛好者大飽口福。 旅客無論是漫步在街道上，欣賞建築的細節；還是參觀當地的藝術展覽，都能感受到這個小鎮別具一格的魅力。

威靈頓山 Mount Wellington 距離市中心僅半小時車程的威靈頓山是澳洲南部最高的山峰，位於塔斯曼尼亞首府荷伯特（Hobart），海拔高達1,271 米。威靈頓山傲然屹立，旅客能於山上感受山頂生態系統，體驗瞭闊山區嚴酷的高山環境，飽覽市內漂亮的風景與城市景觀。 無論在山頂俯瞰整個荷伯特市，還是在山徑上感受大自然，威靈頓山都會給旅客帶來無盡的冒險和探索機會，留下難忘的回憶。 官方網站

Spring Bay Mill Spring Bay Mill是位於塔斯曼尼亞海岸的一個可持續發展活動場地，原為澳洲原住民的土地。這片佔地 43 公頃的海濱曾經是世界上最大的木片廠，以壯麗的海景和自然叢林景觀為特色，場地環繞著尤加利樹。 在這個充滿的文化色彩的自然環境下有機會欣賞各種由本地的原住民長老主持的文化儀式，如Welcome to Country及 Smoking Ceremony，他們以演講、歌曲、舞蹈、淨化和燻儀式歡迎旅客來到這個地方。 官方網站

Mures Upper Deck Mures Upper Deck是塔斯曼尼亞的一家海鮮餐廳， 以其精緻的海鮮菜餚而聞名，至今已有四十多年的歷史。 餐廳以沿海地區的優勢，捕捉新鮮海鮮並精心挑選和加工，讓旅客在欣賞維多利亞碼頭的壯麗景色的同時品嚐到塔斯曼尼亞最頂級的海鮮。餐廳致力於發展可持續海鮮，為旅客提供精緻的用餐體驗，搭配上最優質的農產品及葡萄酒選擇，為各位旅客創造難忘的一天。 官方網站

Par Avion 喜歡高空活動的旅客亦可以搭乘Par Avion，以另一個角度欣賞塔斯曼尼亞的自然景色。Par Avion是一家專業的航空公司，提供直升機和小型飛機的服務，讓旅客能夠從空中俯瞰塔斯曼尼亞的美麗風景。 官方網站

Bangor Vineyard Shed 位於達納利（Dunalley）的Bangor Vineyard Shed讓旅客一邊俯瞰葡萄園和風景如畫的Boomer Bay，一邊享受屢獲殊榮的塔斯曼尼亞葡萄酒與和其他頂級塔斯曼尼亞農產品。 作為其中一個屢獲殊榮的家族葡萄園，園內的葡萄藤經過手工照料，生產優質涼爽氣候葡萄酒，包括黑比諾（Pinot Noir）、夏多內（Chardonnay）、灰皮諾（Pinot Gris）、麗絲玲（Riesing）、Rosé、氣泡酒（Sparkling）和珍藏系列的葡萄酒。 官方網站