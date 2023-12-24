MIRROR成員AK潮牌「KYUBI」聯乘迪士尼 推全新屬收藏卡掛飾盲盒系列 129.9/件 共有14款！

MIRROR成員Anson Kong個人品牌「KYUBI」近日再度聯乘迪士尼，推出全新屬收藏卡掛飾盲盒系列「Card Charm Collection」，於12月21日中午12時 於TOYC及精品玩具優先預訂。今次盲盒以一眾迪士尼角色為設計，包括米奇老鼠、米妮老鼠、唐老鴨，並以「龍」曆新年為主題，共有14款設計，極具收藏價值，粉絲必備！

MIRROR成員AK潮牌「KYUBI」最新迪士尼盲盒

MIRROR成員Anson Kong個人品牌「KYUBI」聯乘迪士尼推出最新盲盒系列「Card Charm Collection」，每件定價＄129.9，五件＄649.5 ，第一彈帶來迪士尼主角Mickey And Friends，一套14款，包括米奇老鼠、米妮老鼠、唐老鴨、布魯圖、大鼻與鋼牙，圖案特別設計以「龍」曆新年為主題，一眾迪士尼角色換上復古新裝，造型可愛，充滿節日氣氛，為各位送上賀年祝福。收藏卡掛飾選用金屬材質3D鑄造，金、銀、玫瑰金3種主色，配合獨立透明收藏盒及可拆式皮扣，成為惹人注目的夢幻幸運掛飾，不但易於保存以維持收藏價值，更方便隨身攜帶，隨時隨地與人分享。「Card Charm Collection」將於12月21日中午12時 於TOYC及精品玩具優先預訂，1月中於各大百貨公司及玩具商店發售，有興趣的話記得密切留意！



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