熱門搜尋:
C觀點 書展 NOVO LAND 消委會 動漫節2022 超級月亮 安倍晉三 雷神奇俠4 故宮文化博物館 報稅 姜濤 周顯
返回
生活
2022-07-22 17:04:28

MIRROR演唱會｜紅磡站麥當勞推MIRROR演唱會期間限定紅館獨家應援餐 芝士安格斯/麥炸雞套餐 MIRO必食！

分享：
MIRROR演唱會｜紅磡站麥當勞推出期間限定MIRROR演唱會紅館獨家應援餐 芝士安格斯/麥炸雞套餐 MIRO必食！

MIRROR演唱會｜紅磡站麥當勞推出期間限定MIRROR演唱會紅館獨家應援餐 芝士安格斯/麥炸雞套餐 MIRO必食！

MIRROR演唱會將於下週開鑼，相信一眾MIRO都非常期待！位於紅磡站的麥當勞餐廳將獨家呈獻「紅館獨家應援餐」，麥當勞App用戶只需下載麥當勞App及揀選紅磡站餐廳即可使用指定優惠券品嘗成員至愛美食，叉足電欣賞Live Concert

MIRROR演唱會｜期間限定紅館獨家應援餐 加堆$1大可樂優惠

下星期一（725日）起，為慶祝MIRROR演唱會開鑼，紅磡站麥當勞餐廳將推出期間限定紅館獨家應援套餐優惠券，包括「$44原味麥炸雞超值套餐配蘋果批」及「$58蜜糖BBQ麥炸雞超值套餐配McCafé指定Mini Cake」。更有「$52芝士安格斯超值套餐配麥樂雞(4)」更可讓您一次過品嚐成員最愛的麥樂雞，大飽口福！

熱浪襲港，麥當勞下星期一至五帶來「$1歎大可樂」消暑清涼優惠，另外更有限時優惠「$28雙層洋葱牛飽超值套餐」！

位於紅磡站的麥當勞餐廳將獨家呈獻MIRROR演唱會「紅館獨家應援餐」。 $44原味麥炸雞超值套餐配蘋果批一件 (紅磡站麥當勞餐廳限定， 下午2時 – 午夜12時) $58蜜糖BBQ麥炸雞超值套餐 配McCafé指定Mini Cake一件 (紅磡站麥當勞餐廳限定， 下午2時 – 午夜12時) $52芝士安格斯超值套餐配麥樂雞(4件) (紅磡站麥當勞餐廳限定， 下午2時 – 午夜12時) $1歎大可樂 (星期一至五，公眾假期除外， 早上11時 – 午夜12時)

麥當勞App第三十週VALUE MONDAY繼續推出不同電子優惠券，今期有多款早晨優惠Combo，例如「$19歎軟綿綿炒雙蛋包配飲品 ()」及「$24歎軟綿綿炒雙蛋包配 McCafé飲品 ()」。大家亦可點擊麥當勞App首頁內的「McCafé優惠券」欄目以使用各款McCafé電子優惠券，包括奶醬厚多士、芝味多士系列和意式飽系列，再搭配香濃咖啡，帶來最Chill的早晨！

即睇全部電子優惠券！

購買滋味蝦堡超值套餐時減$3 (+$5 升級加大套餐/$8升級大大啖套餐) 購買菠蘿蝦堡超值套餐時減$3 (+$5 升級加大套餐/$8升級大大啖套餐) $9香蕉朱古力批 [可重複使用] $15香蕉朱古力麥旋風 [可重複使用] $28雙層洋葱牛飽超值套餐 [可重複使用] $36 原味麥炸雞(2件)及中汽水配小食 [可重複使用] $39蜜糖 BBQ 麥炸雞(2件) 及中汽水配小食 $85 麥炸雞分享桶 [可重複使用] 6 件原味麥炸雞 或$90歎6件蜜糖BBQ 麥炸雞 或$90歎3件蜜糖BBQ + 3件原味麥炸雞 $90麥炸雞二人餐 [可重複使用] 【快速之選】 $19歎軟綿綿炒雙蛋包配飲品 (細) [可重複使用] $24歎軟綿綿炒雙蛋包 配 McCafé飲品 (細) [可重複使用] 【軟綿綿之選】 $29歎炒雙蛋火腿飽超值套餐 McCafé 冰雪Double芒果減$3 (早上11時至午夜12時) $16起選購 McCafé指定細杯裝熱咖啡 [可重複使用] $26 McCafé早晨Combo(芝味多士系列) [可重複使用] $32 McCafé早晨Combo (意式飽系列) [可重複使用] McCafé午後Combo (焗扭扭粉)減$3 [可重複使用] McCafé午後Combo(薄餅系列)減$3 [可重複使用] $22 McCafé蛋糕Combo [可重複使用] $22 McCafé早晨Combo(奶醬厚多士) [可重複使用] 下午茶】$16麥香雞配飲品(細) [可重複使用] 【下午茶】$18歎魚柳飽配飲品(細) [可重複使用] 買滿$150即送麥炸雞2件 買滿$300即送麥炸雞六件 買滿$120即送麥樂雞(9件) McCafé午後Combo(意式飽系列)減$3 [可重複使用] 選購超值套餐減$5 [可重複使用] $40從不孤單一人快樂晚餐 [可重複使用]
隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受