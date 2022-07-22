MIRROR演唱會｜紅磡站麥當勞推MIRROR演唱會期間限定紅館獨家應援餐 芝士安格斯/麥炸雞套餐 MIRO必食！

MIRROR演唱會將於下週開鑼，相信一眾MIRO都非常期待！位於紅磡站的麥當勞餐廳將獨家呈獻「紅館獨家應援餐」，麥當勞App用戶只需下載麥當勞App及揀選紅磡站餐廳即可使用指定優惠券品嘗成員至愛美食，叉足電欣賞Live Concert！

MIRROR 演唱會｜期間限定紅館獨家應援餐 加堆 $1 大可樂優惠 下星期一（7月25日）起，為慶祝MIRROR演唱會開鑼，紅磡站麥當勞餐廳將推出期間限定紅館獨家應援套餐優惠券，包括「$44原味麥炸雞超值套餐配蘋果批」及「$58蜜糖BBQ麥炸雞超值套餐配McCafé指定Mini Cake」。更有「$52芝士安格斯超值套餐配麥樂雞(4件)」更可讓您一次過品嚐成員最愛的麥樂雞，大飽口福！ 熱浪襲港，麥當勞下星期一至五帶來「$1歎大可樂」消暑清涼優惠，另外更有限時優惠「$28雙層洋葱牛飽超值套餐」！