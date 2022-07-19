MIRROR演唱會｜紅館附近美食一覽 193打卡Café/焦糖海鹽雪冰/班㦸漢堡 睇演唱會前必食！

下星期就是MIRROR演唱會，相信各位鏡粉已經急不及待想快點見證12子第一次上紅館！不過入場前，當然要好好醫肚。以下為大家整理紅館附近6大餐廳，有齊多款美食，鏡粉們記住要bookmark，食飽再入紅館尖叫！

紅館美食｜蒙麵 「蒙麵」為紅磡超人氣車仔麵店，經常都大排長龍，老闆更以串嘴而聞名。一定要試招牌蕃茄薯仔湯底，有滿滿的番茄蓉及薯仔，足料香濃，不少網民都大讚有家的感覺。配料方面，一定要點新鮮花甲！份量多亦非常新鮮，更不會吃到有沙。溏心滷蛋以鴨蛋製成，蛋味香濃又不會太鹹。網民亦推薦蜜汁叉燒串，即叫即燒保證熱辣辣。濃濃炭烤香的半肥瘦叉燒，再配上香甜蜜汁，值得一試！ 地址：紅磡差館里9-15號協輝大廈地下1號鋪

電話：2363 8166

營業時間：13:00-21:30

紅館美食｜原作養生湯米線 身為米線控的你，除了連鎖店之外，一定不能錯過「原作養生湯米線」。店內主打養生湯，以超過14種材料熬製8小時而成，無味精之餘更非常滋補。必食蟲草花膠雞湯米線，湯底加入蟲草花、花膠及杞子，更有足料嫩滑的雞件，絕對真材實料。另外亦有招牌海龍皇湯，選用新鮮蝦、蝦子、花蛤、龍蝦等材料熬製6小時而成。配上陽春麵可以把龍蝦湯的全部精華掛在麵上。每日只限賣50碗。 地址：紅磡必嘉街120號黃埔花園三期翠楊苑地下34號舖

電話：2865 0022

營業時間：11:00-23:00

紅館美食｜勇記海南雞 受「海南雞關注組」大推的勇記海南雞，由前君悅酒店廚師主理，限售180隻雞，因此吸引大量食客幕名而來，每日都大排長龍。海南雞全部已去骨，口感皮爽肉嫩。每粒飯粒都佈滿雞油，粒粒分明又不會太過油膩。招牌套餐($55)包海南雞、油飯及足料椰子雞湯。不過店舖每天只營業6小時，大家記住把握時間排隊朝聖！ 地址：紅磡馬頭圍道23-35H號隆基大樓地下29L號舖

電話：5500 4522

營業時間：14:00-20:00 (逢星期日休息)

紅館美食｜米氣 售賣日式家庭料理，店內的裝修及擺設已經非常打卡able！主打日式一汁多菜，飯、冷熱小菜、飲品及甜品都可以自由配搭。米飯選用日本國產米，有醬油蛋、明太子、醬油金菇等選擇。主菜推薦月見博多地雞團丸子及紅酒汁煮牛肋條，兩個都送飯一流！ 地址：紅磡黃埔天地百寶坊(第3期)地下G32號舖

電話：3543 1101

營業時間：12:00 - 22:00

紅館美食｜ Hero’s Friday 趕時間的你可以選擇漢堡店Hero’s Friday，主打外賣及立食。最特別的就是可以加錢將漢堡包轉成班堡，班堡以香甜鬆軟的pancake製成，味道甜鹹甜鹹令人一試上癮！另有英雄系列漢堡，100%純牛肉製，再配上雞蛋，煙肉，芝士，生菜及蕃茄，吃一口已經大滿足。 地址：紅磡船塢街99號黃埔新邨遠富樓地下4M號舖

電話：9629 6819

營業時間：12:00 - 22:00

紅館美食｜ Tanuki Coffee [email protected]於今年開設咖啡店Tanuki Cafe，主打不同精品咖啡及特飲，想一次過試勻多款咖啡，可選擇Tanuki Tasting Set，店員會因應季節，而挑選3款不同咖啡豆沖調。小食方面，Egg Sando可選擇小龍蝦沙律、照燒牛肉等配料。必食挪威brunost芝士croffle，每日限量發售。想在演唱會前打卡兼休息就最適合不過！ 地址：土瓜灣馬頭圍道63號啟岸地下18號地舖

營業時間：11:00-19:00

紅館美食｜ Sweet Craft 夏日熱辣辣，一行出街就焫焫焫焫焫焫著，當然要吃刨冰消暑解渴！Sweet Craft主打刨冰及雪糕，其中以招牌粉雪冰最為出名，牛奶粉雪冰配上芝士奶蓋、焦糖脆脆、焦糖爆谷，還加入焦糖醬及雞蛋布甸，一杯已經可以吃到多種層次。另有果蜜白桃粉雪冰及椰糖鳳梨粉雪冰可供選擇。更有黑芝麻雪糕，雪糕質感與Gelato非常相似，加上底下的米通脆脆，口感豐富。 地址：紅磡黃埔天地百寶坊(第3期)地下G33號舖

電話：3543 1101

營業時間：13:00-22:00