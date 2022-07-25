MIRROR演唱會｜譚仔雲南米線紅磡置富都會店推「紅館眾樂樂」限時優惠 三餸或以上米線送一人小食

MIRROR今天正式開始12場演唱會，譚仔雲南米線紅館旁的紅磡置富都會，並由即日起推出「紅館眾樂樂」限時優惠，惠顧三餸或以上米線送一人小食（3選1），包括紅油木耳、四川青椒皮蛋或紅油青瓜，除了回饋街坊支持，亦為一眾趕赴紅館支持偶像演唱的樂迷們叉叉電，飽吃一頓後再全力撐偶像！

適逢MIRROR開演唱會，譚仔決定在鄰近的紅磡置富都會店推出「紅館眾樂樂」限時優惠：惠顧三餸或以上米線送一人小食（3選1），包括紅油木耳、或紅油青瓜。粉絲為偶像打氣，就由譚仔為粉絲們打氣，享受滋味米線及惹味小食後再出盡全力入場為偶像應援！

全新麵食選擇同樣可享優惠 嘆消暑特飲再入場應援

是次優惠除了應用於米線外，亦適用於譚仔最近的全新麵食選擇 ── 寬麵麵底！永不自我局限的譚仔早前在推出全新的濃汁豬軟骨的同時，更為大家帶來新的寬麵麵底選項。闊度恰好且口感彈牙的扁身寬麵，最適合就是配上濃郁湯底，連湯帶麵，每一口也是啖啖花椒香，整體味道層次更豐富絕對讓人一試上癮，難以忘懷！除了全新的濃汁豬軟骨寬麵外，譚仔更將於即日起推出期間限定「甜辣雙併」和兩款全新夏日Chill爽特飲包括「青檸薏米特飲」和「菠蘿野菜汁特飲」。炎炎夏日，同樣推介各位享用剛推出的菠蘿野菜汁特飲或青檸薏米特飲，消暑解渴又有營養！