MIRROR演唱會｜黃牛已經炒高40倍？！ 盤點優先購票方法+詳情【不斷更新】

鏡粉們請注意！MIRROR今天正式公佈將於7月舉行《MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》，一共開10場演唱會，門票最貴為$1,280。雖然門票仍未開賣，但據悉已有黃牛開價6萬元，有媽媽級粉絲更表示「可以接受」。除了公售之外，今次演唱會亦有2大優先購票方法，鏡粉們記得留意！

雖然仍未公佈正式開售日期，但不少黃牛已經「蠢蠢欲動」。有鏡粉指網上已有黃牛開價每張門票6萬元，有媽媽級鏡粉絲隨即表示「可以接受」。與其幫襯黃牛，鏡粉不妨留意今次演唱會優先購票方法，以下為大家盤點不同優先購票方法，大家記得把握機會搶飛！

繼上年《MIRROR "ONE & ALL" LIVE 2021》，今年MIRROR正式登上紅館，於7月25日至7月31日、8月2至4日舉行一共10場演唱會。票價分為$1,280、$880及$480，而Mox Bank及Citibank信用卡持有人可以優先訂飛。

其中一個優先購票途徑為Citi The Club信用卡。除了日常消費外，使用Citi The Club信用卡更可以賺取The Club積分。於指定商戶消費如HKT旗下包括1O1O、csl、網上行及Now TV等電訊網絡服務費用，可享高達4% Club積分簽賬回贈。最重要當然是可以優先預訂今年指定演唱會門票及多項禮遇，包括MIRROR演唱會，以及日前舉行的Chill Club推介榜年度推介等。

另一間由Anson Lo及欣宜代言的MOX Bank，同樣可以優先訂購演唱會。由即日起至2022年5月31日，用邀請碼「GOMOX」開設Mox戶口，然後申請Mox Credit，成功批核並完成指定要求。只要於開戶當日及其後30日內用Mox Credit累積合資格消費滿HKD500，Mox就會送多HKD500現金直接入戶！共有15,000名額，先到先得，額滿即止！

MIRROR 演唱會｜ 3. Katch

雖然Katch並非優先指定優先訂票，但同屬其中一個演唱會贊助商。過去多個MIRROR相關的表演活動及頒獎禮如力圖排球表演賽、2021年度叱吒樂壇流行榜頒獎典禮；以及未舉辦的《叱咤樂壇 Brand New Life 生力軍音樂會》、《拉闊音樂會 神の拉闊 鄭欣宜 x 盧瀚霆》，都可透過Katch換領門票。

根據以往經驗，在Katch換購門票需要以$5,000購買「神級Katcher」會藉，可獲得50,000Katch Points。然後再根據不同演唱會及表演活動的要求，於Katch指定商戶如但馬屋、牛陣、BUILT-IN PRO消費滿指定金額，上載收據以賺取積分，優先換取門票。