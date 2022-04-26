熱門搜尋:
特首選舉 康復紀錄二維碼 消費券 金宵大廈 疫情 快速測試 烏克蘭局勢 樓價
返回
生活
2022-04-26 18:05:43

MIRROR演唱會｜黃牛已經炒高40倍？！ 盤點兩大優先購票方法+詳情【不斷更新】

分享：
MIRROR演唱會｜黃牛已經炒高40倍？！ 盤點兩大優先購票方法+詳情【不斷更新】

MIRROR演唱會｜黃牛已經炒高40倍？！ 盤點兩大優先購票方法+詳情【不斷更新】

鏡粉們請注意！MIRROR今天正式公佈將於7月舉行《MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》，一共開10場演唱會，門票最貴為$1,280。雖然門票仍未開賣，但據悉已有黃牛開價6萬元，有媽媽級粉絲更表示「可以接受」。除了公售之外，今次演唱會亦有2大優先購票方法，鏡粉們記得留意！

MIRROR演唱會｜10場演唱會 門票分$1280$880$480

繼上年《MIRROR "ONE & ALL" LIVE 2021》，今年MIRROR正式登上紅館，於725日至731日、824日舉行一共10場演唱會。票價分為$1,280$880$480，而Mox BankCitibank信用卡持有人可以優先訂飛。

雖然仍未公佈正式開售日期，但不少黃牛已經「蠢蠢欲動」。有鏡粉指網上已有黃牛開價每張門票6萬元，有媽媽級鏡粉絲隨即表示「可以接受」。與其幫襯黃牛，鏡粉不妨留意今次演唱會優先購票方法，以下為大家盤點不同優先購票方法，大家記得把握機會搶飛！

MIRROR今天正式公佈將於7月舉行《MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》

MIRROR今天正式公佈將於7月舉行《MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》

MIRROR演唱會｜1. Citi The Club

其中一個優先購票途徑為Citi The Club信用卡。除了日常消費外，使用Citi The Club信用卡更可以賺取The Club積分。於指定商戶消費如HKT旗下包括1O1Ocsl、網上行及Now TV等電訊網絡服務費用，可享高達4% Club積分簽賬回贈。最重要當然是可以優先預訂今年指定演唱會門票及多項禮遇，包括MIRROR演唱會，以及日前舉行的Chill Club推介榜年度推介等。

Citi Bank與The Club合作推出Citi The Club信用卡。 特選客戶率先體驗Citi The Club信用卡 最重要當然可以優先預訂MIRROR演唱會。 日前舉辦的Chill Club推介榜年度推介也可以透過The Club換到

MIRROR演唱會｜2. MOX

另一間由Anson Lo及欣宜代言的MOX Bank，同樣可以優先訂購演唱會。由即日起至2022531日，用邀請碼「GOMOX」開設Mox戶口，然後申請Mox Credit，成功批核並完成指定要求。只要於開戶當日及其後30日內用Mox Credit累積合資格消費滿HKD500Mox就會送多HKD500現金直接入戶！共有15,000名額，先到先得，額滿即止！

另一間由優先購票方法為Anson Lo及欣宜代言的MOX Bank。 首先需下載MOX App。 在開立Mox戶口時輸入邀請碼，然後申請Mox Credit 在開戶當日及其後30日內，以Mox Credit累積合資格消費滿HKD500，Mox將送你HKD500現金獎賞，而且直接入戶！

直擊MIRROR演唱會記者會！

MIRROR演唱會記者會 (林俊源攝) MIRROR演唱會記者會 (林俊源攝) MIRROR演唱會記者會 (林俊源攝) MIRROR演唱會記者會 (林俊源攝) MIRROR演唱會記者會 (林俊源攝) MIRROR演唱會記者會 (林俊源攝) MIRROR演唱會記者會 (林俊源攝) MIRROR演唱會記者會 (林俊源攝) MIRROR演唱會記者會 (林俊源攝) MIRROR演唱會記者會 (林俊源攝) MIRROR演唱會記者會 (林俊源攝) MIRROR演唱會記者會 (林俊源攝)
隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受