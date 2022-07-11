MOOV x MIRROR「BABY MIRROR WE ARE」@TIMES SQUARE期間限定店。

MIRROR首次紅館演唱會將於7月25日開鑼，香港付費音樂服務平台MOOV聯乘MIRROR於7月14日至8月8日，在銅鑼灣時代廣場舉行「BABY MIRROR WE ARE」主題活動，屆時會設置《BABY MIRROR Photo Zone》及《BABY MIRROR Pop-up Store》。 以MIRROR成員為造型的全新概念卡通角色BABY MIRROR，到時會正式與大眾見面，時代廣場地面露天廣場設置的《BABY MIRROR Photo Zone》，將展出大型 BABY MIRROR公仔，讓入場人士打卡留念；至於二樓中庭，則會設有《BABY MIRROR Pop-up Store》，率先線下發售BABY MIRROR限定精品！這次活動更特別增設MIRROR Official Fan Club會員專享優先場次，讓一眾MIRO率先參觀及選購BABY MIRROR迷你粒粒樽。

BABY MIRROR Photo Zone的概念圖。

BABY MIRROR 可愛登場 大型展覽擺設勢成打卡熱點 在《BABY MIRROR Photo Zone》，大家可看到BABY MIRROR跟MIRROR成員的可愛溫馨合照；BABY MIRROR成員的展覽擺設散佈於展區各處，大型BABY MIRROR公仔自然也不會少，於展區中心擺出整齊隊型亮相示人！

MIRROR 12位成員化身BABY MIRROR。

線下獨家發售 BABY MIRROR 精品 位於二樓的《BABY MIRROR Pop-up Store》，將線下獨家發售BABY MIRROR限定精品，在此可選購BABY MIRROR迷你粒粒樽，親手揀選喜愛的BABY MIRROR成員公仔。凡於《BABY MIRROR Pop-up Store》購買一樽BABY MIRROR迷你粒粒樽，可以HK$1加購隨機BABY MIRROR Poly Bag，每次交易最多加購兩個；凡購買兩樽，更可隨機獲贈BABY MIRROR限定卡套一個連小卡一張。數量有限，送完即止。 此外，7月25日起更會與《MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》同步發售演唱會周邊商品。

BABY MIRROR迷你粒粒樽。

MIRO 尊享優先場次 今次活動為一眾MIRROR Official Fan Club會員(MIRO)帶來粉絲福利，在7月14日下午4時至7月20日特設MIRROR Official Fan Club會員專享優先場次，讓一眾會員率先到時代廣場《BABY MIRROR Photo Zone》及《BABY MIRROR Pop-up Store》，而於7月21日至8月8日期間則開放予公眾參加。今次活動均需於指定票務Klook線上免費預約指定時段入場，不設現場派籌。 網址：https://qrstud.io/cg4jx78