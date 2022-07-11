熱門搜尋:
C觀點 安倍晉三 雷神奇俠4 倪匡逝世 故宮文化博物館 報稅 新盤 姜濤 周顯 牙科街症
返回
生活
2022-07-11 22:51:34

MIRROR演唱會｜BABY MIRROR WE [email protected]時代廣場期間限定店 12子化身可愛BABY MIRROR MIRO獨家預約優先參觀

分享：
MOOV x MIRROR「BABY MIRROR WE ARE」@TIMES SQUARE期間限定店。

MOOV x MIRROR「BABY MIRROR WE ARE」@TIMES SQUARE期間限定店。

MIRROR首次紅館演唱會將於725日開鑼，香港付費音樂服務平台MOOV聯乘MIRROR714日至88日，在銅鑼灣時代廣場舉行「BABY MIRROR WE ARE」主題活動，屆時會設置《BABY MIRROR Photo Zone》及《BABY MIRROR Pop-up Store》。

MIRROR成員為造型的全新概念卡通角色BABY MIRROR，到時會正式與大眾見面，時代廣場地面露天廣場設置的《BABY MIRROR Photo Zone》，將展出大型 BABY MIRROR公仔，讓入場人士打卡留念；至於二樓中庭，則會設有《BABY MIRROR Pop-up Store》，率先線下發售BABY MIRROR限定精品！這次活動更特別增設MIRROR Official Fan Club會員專享優先場次，讓一眾MIRO率先參觀及選購BABY MIRROR迷你粒粒樽。

BABY MIRROR Photo Zone的概念圖。

BABY MIRROR Photo Zone的概念圖。

BABY MIRROR可愛登場 大型展覽擺設勢成打卡熱點

在《BABY MIRROR Photo Zone》，大家可看到BABY MIRRORMIRROR成員的可愛溫馨合照；BABY MIRROR成員的展覽擺設散佈於展區各處，大型BABY MIRROR公仔自然也不會少，於展區中心擺出整齊隊型亮相示人！

MIRROR 12位成員化身BABY MIRROR。

MIRROR 12位成員化身BABY MIRROR。

線下獨家發售BABY MIRROR精品

位於二樓的《BABY MIRROR Pop-up Store》，將線下獨家發售BABY MIRROR限定精品，在此可選購BABY MIRROR迷你粒粒樽，親手揀選喜愛的BABY MIRROR成員公仔。凡於《BABY MIRROR Pop-up Store》購買一樽BABY MIRROR迷你粒粒樽，可以HK$1加購隨機BABY MIRROR Poly Bag，每次交易最多加購兩個；凡購買兩樽，更可隨機獲贈BABY MIRROR限定卡套一個連小卡一張。數量有限，送完即止。

此外，725日起更會與《MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》同步發售演唱會周邊商品。

BABY MIRROR迷你粒粒樽。

BABY MIRROR迷你粒粒樽。

MIRO尊享優先場次

今次活動為一眾MIRROR Official Fan Club會員(MIRO)帶來粉絲福利，在714日下午4時至720日特設MIRROR Official Fan Club會員專享優先場次，讓一眾會員率先到時代廣場《BABY MIRROR Photo Zone》及《BABY MIRROR Pop-up Store》，而於721日至88日期間則開放予公眾參加。今次活動均需於指定票務Klook線上免費預約指定時段入場，不設現場派籌。

網址：https://qrstud.io/cg4jx78

MIRROR Official Fan Club會員專享優先場次】

日期：714日至20

時間：早上10時正至晚上10時正 (714日開放時間為下午4時正至晚上10時正)

地點：銅鑼灣時代廣場地面露天廣場及二樓中庭

【公眾場次】

BABY MIRROR Photo Zone BABY MIRROR Pop-up Store

日期：721日至88

時間：早上10時正至晚上10時正

地點：銅鑼灣時代廣場地面露天廣場及二樓中庭

BABY MIRROR Pop-up Store & BABY MIRROR Photo Zone入場門票開放登記時間表：

開放預約日期 開放預約時間 可預約日子
7月12日

上午11時

（只限MIRROR Official Fan Club會員預約登記）

【MIRROR Official Fan Club會員專享優先場次】

7月14日下午4時 - 7月20日
  下午3時

【公眾場次】

7月21日 - 7月24日
7月19日 下午3時

【公眾場次】

7月25日 - 7月31日
7月26日 下午3時

【公眾場次】

8月1日 - 8月8日
隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受