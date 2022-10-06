MISS DIOR MILLEFIORI期間限定店登陸ifc 重現巴黎總店迴旋梯/展全人手製千花禮服裙

各位Dior忠紛留意了，Miss Dior Millefiori精品店日前正式登陸香港，現場不單展示Miss Dior巨型香薰瓶擺設，更以千花花卉粉飾，重現巴黎總店蒙田大道30號的標誌性迴旋樓梯，並由法國空運Natalie Portman廣告宣傳片中穿著的全人手製千花禮服裙，讓大家沉浸式體驗Miss Dior的香薰世界。

品牌日前邀得一眾時尚達人包括譚文萱(Mandy Tam)、蔡穎恩(Evelyn Choi)、劉沛蘅 (Hillary Lau)、陳嘉寳(Anjaylia Chan)、蘇麗珊(Cecilia So)及黃曦誼(Candy Wong)等出席，一眾美妝時尚愛好者當然把握打卡機會。

期間限定店一次過展示整個全新Miss Dior Millefiori時尚珍藏系列，把Miss Dior香薰馥郁的香氣延伸至浴室和家居，系列包括沐浴珍珠、玫瑰沐浴球及千花花束設計點綴的香薰蠟燭，為沐浴時間增添夢幻氣息；彩妝方面亦以Miss Dior Millefiori色調點綴，飾有碎花圖案的唇膏及MILLEFIORI時尚珍藏版的恆久貼肌氣墊蜜粉，相信會令女生心花怒放。

Dior先生生前愛算命與占卜，限定精品店特設「Love Postcard」區域，讓女生抽選「命定」的Miss Dior香薰和寓意相對應的明信片，現場細心地提供Miss Dior主題的印章，讓大家裝飾明信片及寫下傳達愛意的訊息，寄給自己或閨密。在會場內購買指定套裝，更可即場參與Miss Dior千花香薰掛飾工作坊，按個人喜好親手製作屬於自己的Miss Dior香薰瓶掛飾，噴上心儀的Miss Dior香氣帶回家裝飾。