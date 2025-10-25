Mister Donut登港1周年 全新3款焙茶系列冬甩登場

必食 焙茶脆米波堤！

3款焙茶系列新品已經登陸香港全線Mister Donut分店。產品以焙茶香氣為靈感，配以嚴選日本焙茶粉，每日新鮮製作。焙茶脆米波堤依舊保持波堤煙韌口感，加上玄米粒粒，讓人一試難忘；焙茶鬆脆冬甩外酥內軟，外層的焙茶白朱古力增添一絲甜味；法式焙茶忌廉扭紋包裹着焙茶忌廉夾心，配上面層的焙茶白朱古力，最適合螞蟻人！