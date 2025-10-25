Mister Donut登港1周年 全新3款焙茶系列冬甩登場

日本人氣冬甩店Mister Donut深受港人歡迎。踏入登港1周年，Mister Donut即日起至11月16日推出3款全新焙茶系列產品，當中包括焙茶脆米波堤、焙茶鬆脆冬甩和法式焙茶忌廉扭紋。活動期間，粉絲買滿10件冬甩，即送限定刺繡吊飾或徽章，延續甜蜜回憶！
必食焙茶脆米波堤！
3款焙茶系列新品已經登陸香港全線Mister Donut分店。產品以焙茶香氣為靈感，配以嚴選日本焙茶粉，每日新鮮製作。焙茶脆米波堤依舊保持波堤煙韌口感，加上玄米粒粒，讓人一試難忘；焙茶鬆脆冬甩外酥內軟，外層的焙茶白朱古力增添一絲甜味；法式焙茶忌廉扭紋包裹着焙茶忌廉夾心，配上面層的焙茶白朱古力，最適合螞蟻人！
巨大版冬甩盒子打卡位 買滿件數即送限定紀念品
即日起至10月26日，K11 Art Mall露天廣場特設巨大版冬甩盒子和1周年主題鏡子。粉絲於K11買完冬甩後，不妨上去廣場打卡。即日起至11月6日期間，顧客買滿10件冬甩，即獲贈周年紀念贈品限定徽章或刺繡吊飾。
Mister Donut分店
- 尖沙咀河內道18號K11 Art Mall地庫1樓B103A
- 觀塘apm UC樓層 11號舖
- 沙田港鐵站SHT 4-5號舖
- 葵芳港鐵站KWF18號舖*
- 東薈城名店倉L1 113號舖
營業時間：週一至週日，11AM - 9PM (*葵芳店11:30AM開始營業)