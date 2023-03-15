Miu Miu手袋秋冬爆紅款巡禮 長形相機手袋襯皮帶銅匙掛飾、Miu Wander復古紫新配色

時裝周都在上映一系列秋冬時裝，近年不斷推出話題作的Miu Miu，秋冬除了展出「下半身消失」的內褲裝，其手袋系列都相當吸睛！這次Miu Miu再度以復古耐用的手袋來征服一眾手袋迷，四方實用的皮革手袋、手拿斜揹兼備的保齡球袋，還有近年大流行的長形手袋，每款都正中復古女生的心，一起來看看爆紅Miu Miu手袋吧！
Miu Miu秋冬系列在巴黎的耶納宮落幕，這季以「視角」（Ways of Looking）為題推出一系列服裝。與Miu Miu一貫作風，今次當然會有話題作，如「下半身消失」的內褲裝、模特兒髮絲凌亂再襯粗框眼鏡的造型，從女生不經意的角度來流露性感魅力。
除了服裝方面成為話題之外，手袋迷這次要留意了。每款Miu Miu手袋都好吸引，如長版相機包，設計成Clutch的形態，配上腰帶扣子，線條俐落時尚。還有一個細節飾物，是腰帶加銅匙扣掛飾，流露一種很隨心的時尚感，相信可以成為配飾「黑馬」。
除了相機包，單肩包換上粗肩帶，復古時尚；還有保齡球袋，大版型可收納更多，同時手拿斜揹兼備，很適合用來當作返工袋。
不過說到街頭回頭率爆登款，是這款長形小手袋，有標誌的Maatelassé褶皺羔羊皮也有純皮革版，自帶主角氣場就靠這手袋了！
至於皇牌Miu Wander就來推出新配色，有復古紫、珊瑚粉橙色，即使不在秋冬，春夏使用都好好看的配色。
原文刊登於 Yahoo Style HK