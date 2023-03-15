Miu Miu手袋秋冬爆紅款巡禮 長形相機手袋襯皮帶銅匙掛飾、Miu Wander復古紫新配色

時裝周都在上映一系列秋冬時裝，近年不斷推出話題作的Miu Miu，秋冬除了展出「下半身消失」的內褲裝，其手袋系列都相當吸睛！這次Miu Miu再度以復古耐用的手袋來征服一眾手袋迷，四方實用的皮革手袋、手拿斜揹兼備的保齡球袋，還有近年大流行的長形手袋，每款都正中復古女生的心，一起來看看爆紅Miu Miu手袋吧！

Miu Miu秋冬系列在巴黎的耶納宮落幕，這季以「視角」（Ways of Looking）為題推出一系列服裝。與Miu Miu一貫作風，今次當然會有話題作，如「下半身消失」的內褲裝、模特兒髮絲凌亂再襯粗框眼鏡的造型，從女生不經意的角度來流露性感魅力。