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2024-02-04 21:20:01

MNET《BOYS PLANET》選秀男團 EVNNE亞洲巡演3月來港演出一場

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EVNNE以多元音樂風格稱著。

由Jellyfish娛樂打造的7人男團EVNNE，去年9月出道，他們將於3月舉行首次亞洲巡演《2024 EVNNE FAN-CONCERT [SQUAD:R] ASIA TOUR IN HONG KONG》，香港專場定於3月10日假九龍灣國際展貿中心匯星Star Hall舉行。

 

EVNNE 7子成員包括KEITA(寺園佳汰)、PARK HANBIN(朴瀚彬)、LEE JEONG HYEON(李政縣)、YOO SEUNG EON(劉昇彥)、JI YUN SEO(池潤瑞)、 MUN JUNG HYUN(文淨泫 )及PARK JI HOO(朴祉厚)等，曾是各大娛樂公司的練習生，他們於韓國音樂電視頻道MNET選秀節目《BOYS PLANET》的前參賽者。 EVNNE發音為「even」，代表「EVENing's Newest Étoiles」，寓意「夜空中一顆冉冉升起的新星」，在最高處閃耀最耀眼的光芒，吸引眾人的目光。

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成員來自各大娛樂公司，包括YG、SM等，因此基本功十分扎實。

多元音樂風格，是EVNNE組合的一個特點，他們去年9月19日，推出第一張迷你專輯《Target：ME》，及以主打歌《TROUBLE》出道。專輯6首歌曲中，不但包含Hip hop元素，又融合原聲音樂，還有絕妙R&B 曲目，以及synth-pop流行曲，最後當然還有K-Pop音樂。

 

當中主打歌《TROUBLE》，不僅展現EVNNE用音樂震撼世界的熱情，也代表了樂團的色彩和身分。今年1月推出的第二張迷你專輯《Un: SEEN》同樣精彩。因此歌迷千萬不要錯過EVNNE在港舉行的演唱會，因為演唱會體現EVNNE充滿活力和喜愛玩樂的精神，以及對歌迷的真誠和奉獻。

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《2024 EVNNE FAN-CONCERT [SQUAD:R] ASIA TOUR IN HONG KONG》詳情：

日期：3月10日(晚上7時)

地點：九龍灣國際展貿中心匯星STAR HALL

票價：$1,380(全企位，2月7日上午10時起透過HK Ticketing快達票公開發售)

購票熱線：31 288 288

網上購票：www.hkticketing.com

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EVNNE共推出過兩張迷你專輯，夠歌即舉行亞洲巡迴。

生活 生活 生活 生活 生活 他們將於3月來港，與本地的歌迷見面。 生活 生活
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EVNNE亞洲巡演海報。

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