Mofusand登陸馬鞍山 伴你歡度可愛聖誕 體驗室內玩雪樂趣 給未來的自己寄祝福

由本周六（11月8日）至2026年1月1日，馬鞍山MOSTown新港城中心將於L2天幕廣場設置4大主題打卡區及2大主題體驗區，超過30款聖誕萌Look的mofusand已在等待喵迷前來打卡，萌爆打卡景點包括全港首度登場的3米高巨型毛茸「MOST-Cuddly! 抱抱mofusand」，H．COINS會員以電子貨幣即日單一消費滿HK$300，即可換領入場証乙張，近距離攬實可愛的Snowman mofusand盡情selfie合照。還有7.5米高Santa mofusand聖誕樹坐陣的「mofusand站前冰雪廣場」，大家可於廣場四周發掘逾30款百變造型的mofusand隱藏打卡點！於指定期內將打卡照分享至Instagram社交平台及完成指定動作，更有機會贏mofusand限量版精品及商戶現金券！

為迎接快將來臨的冬日佳節，馬鞍山MOSTown 新港城中心將聯同備受喜愛的日本貓咪mofusand，為大家帶來全港首個聖誕主題企劃「MOST-Exploring 喵喵聖誕探險記」，讓一眾喵迷於夢幻聖誕村歡度難忘聖誕節。

H．COINS會員亦可憑電子貨幣即日消費滿HK$500，換領「MOST-Exploring 冰雪樂園」入場証 (每張入場証可供最多2名參加者同時入場)，步入軟棉棉雪地，於冰雪樂園暢快遊玩打卡，體驗玩雪的快樂！於療癒小木屋、閃爍聖誕樹林及「喵」響樂步道組成的「MOST-Glittery聖誕閃爍花園」，除有不同造型的貓咪等待與你合照，還有「喵響樂」聖誕祝福和mofusand驚喜小窩，為你帶來可愛又驚喜的祝福。H．COINS會員更可憑電子貨幣即日單一消費滿HK$300，換領「mofusand聖誕光影濾鏡掛件」乙份，感受沉浸式的 mofusand夢幻世界！

場內更設「漫『郵』時光郵局」，除了有精美的倒數月曆打卡牆外，H．COINS會員亦可以電子貨幣即日單一消費滿HK$300，換領「mofusand未來聖誕明信片」乙張(共4款，於指定日期推出換領)，並到郵局集齊4款獨家mofusand聖誕印章，親手寫下對未來自己的祝福與期盼，將明信片投入時光郵局「未來郵箱」，MOSTown新港城中心將於明年12月將明信片寄回給你。

儲印花換精品 萌貓市集選購精選產品

H．COINS會員亦可憑指定電子貨幣消費儲「MOST-Exploring喵喵聖誕探險記」印花，儲滿5個印花可免費換領「MOSTown x mofusand便攜保溫杯」乙份或「MOSTown x mofusand 家居吸水地墊」乙份。H．COINS會員亦可憑指定消費換入場証參加「mofusand限定聖誕D.I.Y熨章掛飾工作坊」。於指定推廣期內逢星期三下午3時，H．COINS會員可以0 H Coin免費換領商戶電子優惠券，享受佳節購物樂趣。於12月6日至12月28日在L2天幕廣場，更有期間限定喵喵主題「MOST- Loving 聖誕萌貓市集」，讓你選購貓咪產品和文創產品。