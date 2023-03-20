MOKO新世紀廣場「港 sick 打工仔心聲展覽及打卡裝置」盞鬼辦公室打卡場景發放共鳴

常言道「香港人真係好鍾意返工」，8號風球除下後，都會即時排除萬難趕回公司！這些港「sick」打工仔成為80後插畫師Catco Wong、筆名「戴恭濟」(打工仔的諧音) 的創作靈感， 以嬉笑怒罵手法論盡職場眾生相。適逢4月是難得「請3放10」復常後的首個長假期，但仍有大量無 得飛留守辦公室的打工仔，旺角MOKO新世紀廣場特於4月1日至10日，聯同「戴恭濟」獨家推出「港sick打工仔心聲展覽及打卡裝置」，利用押韻抵死的廣東話字句道盡打工仔心聲，並設置盞鬼辦公室打卡場景，實行與職場人同聲同氣，Fun享快樂！
展覽特設公司員工眾生相攪笑打卡場景 為MOKO全新創作2位新員工引發共鳴
在是次「港sick打工仔心聲展覽」中，MOKO 特別於商場中庭打造一個「戴恭濟僞術公司」場景，邀得插畫師筆下一眾主角到場，以鬼馬幽默的方式將辦公室血淚史 變身成絕對不能錯過的打卡熱點！打工仔亦可與自己公司同事對號入座，消消氣！一眾搞笑貼地成員包括最低層的「戴恭濟」、老細「魯貰」、財務部膠層「賈浩仁」、人力資源部老屎忽「呂迦方」、八卦是非精「史菲菁」，以及擦鞋清潔姐姐「賴馬」；插畫師今次更特意為MOKO加入兩位新成員，分別有病入膏肓「宮珠柄」及一世為奴的「盧娣」。各主角擺出人如其名的姿勢定必成為打卡對象，加上配合抵死字句牌如「呢單嘢真係唔係我跟開」及「我會反映㗎喇」等等，面對這個哭笑不得的工作環境絕對令人捧腹大笑，打工仔怎可能不產生共嗚！
30句啜核打工仔心聲 語錄職場光怪陸離的人與事
展覽同場更設有由「戴恭濟」親自創作的打工仔心聲，以記事簿形式展出，讓訪客逐頁翻開細讀。是次展出合共30句語錄，包括5個從未曝光的新作；而且全部均是精警押韻、啜核出位的句子，配以趣怪圖象，當中總有你在公司「見識」過的人與事，包保令你會心微笑，大呼「順晒」、「爽呀」！誠邀一眾打工仔到場圍爐挑戰，看看有多少句講中心中情吧！
精選打工仔金句
- 「收錢做嘢嗰啲叫返工，免費做嘢嗰啲叫義工」
- 「返工早到係奉旨，放工準時係恩賜」
- 「貧窮限制想像，人工決定工作量」
尚有更多打工仔必睇「sad but true」的職場文化心聲，大家參觀後不妨打卡放上 IG 開心 share，互相回味取暖！
實用度滿分 必下載搞鬼貼地WhatsApp/Signal Sticker
今次「戴恭濟」更為MOKO獨家設計了一套15款「港sick打工仔」WhatsApp/Signal Sticker，以筆下盞鬼公司員工角色配 合貼地句語，例如「老細我不想努力了」、「幫緊你幫緊你」及「WHY ME?!」等，詼諧地分享打工仔心情！三月下旬可於MOKO Facebook/ Instagram專頁透過指定連結或於展覽期內掃瞄場內二維碼免費下載，為大家沉悶的日常生活帶來一點歡笑，輕鬆一下！
「打工密語」市集滿足打工仔扮靚及提神必備產品
除了設置搞鬼展覽場景及語錄給打工仔鬆一鬆，商場更在4月1日至10日期間，於場內中庭及 L1 舉行「打工密語」市集，屆時「戴恭濟」將帶來多款首次發售的人氣新產品，全部精緻趣怪必定入手掃 貨！同場另有辦公室必備提神美食及擺設精品，照顧上班一族所需。
上班族專享高達75折 MOKO Exclusive餐飲優惠
辛勤工作過後用美食犒賞自己都不為過，為此MOKO替一眾打工仔搜羅最新及獨家餐飲禮遇，於油麻地、旺角或尖沙咀工作的上班族，只要到MOKO L1顧客服務中心出示公司咭片登記，即可成為MOKO特選客戶獲取優惠卡，一卡在手，可盡享場內近30間高達75折的專屬餐飲優惠！另外，場內近30間環球餐飲商戶亦提供高達67折下午茶優惠，無論是地道港式風味的西多士炸脾薯條、鬆軟綿滑的日式鬆餅，清爽消暑的雪糕甜點，甚或是豐富吸睛的兩層下午茶拼 盤等都一應俱全，必定可以為打工仔提振精神！