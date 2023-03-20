MOKO新世紀廣場「港 sick 打工仔心聲展覽及打卡裝置」盞鬼辦公室打卡場景發放共鳴

常言道「香港人真係好鍾意返工」，8號風球除下後，都會即時排除萬難趕回公司！這些港「sick」打工仔成為80後插畫師Catco Wong、筆名「戴恭濟」(打工仔的諧音) 的創作靈感， 以嬉笑怒罵手法論盡職場眾生相。適逢4月是難得「請3放10」復常後的首個長假期，但仍有大量無 得飛留守辦公室的打工仔，旺角MOKO新世紀廣場特於4月1日至10日，聯同「戴恭濟」獨家推出「港sick打工仔心聲展覽及打卡裝置」，利用押韻抵死的廣東話字句道盡打工仔心聲，並設置盞鬼辦公室打卡場景，實行與職場人同聲同氣，Fun享快樂！

展覽特設公司員工眾生相攪笑打卡場景 為 MOKO 全新創作 2 位新員工引發共 鳴

在是次「港sick打工仔心聲展覽」中，MOKO 特別於商場中庭打造一個「戴恭濟僞術公司」場景，邀得插畫師筆下一眾主角到場，以鬼馬幽默的方式將辦公室血淚史 變身成絕對不能錯過的打卡熱點！打工仔亦可與自己公司同事對號入座，消消氣！一眾搞笑貼地成員包括最低層的「戴恭濟」、老細「魯貰」、財務部膠層「賈浩仁」、人力資源部老屎忽「呂迦方」、八卦是非精「史菲菁」，以及擦鞋清潔姐姐「賴馬」；插畫師今次更特意為MOKO加入兩位新成員，分別有病入膏肓「宮珠柄」及一世為奴的「盧娣」。各主角擺出人如其名的姿勢定必成為打卡對象，加上配合抵死字句牌如「呢單嘢真係唔係我跟開」及「我會反映㗎喇」等等，面對這個哭笑不得的工作環境絕對令人捧腹大笑，打工仔怎可能不產生共嗚！