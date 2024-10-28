Monchhichi 50週年登錄西沙Go Park 特設親子及輕量跑 送Monchhichi主題跑手包 尋寶遊戲集齊8印章換免費獎品

為慶祝Monchhichi誕生50週年，Everyone Run邀請Monchhichi換上運動裝走出戶外，與大小粉絲一起於西沙Go Park跑步。Monchhichi 50週年慶祝跑設有兩個組別，分別是專業跑及FUN RUN，適合不同年齡人士參加。參加慶祝跑活動附送的跑手包，獨家使用Monchhichi跑步造型素材，不同組別的跑手包會有不同紀念品，各具特色。同場更設尋印遊戲，在西沙Go Park不同地方集齊8個印章即可免費換領獎品。

EveryOne Run特設親子及輕量跑組別

Monchhichi 50週年慶祝跑設有專業跑及FUN RUN兩大環節，共有個人計時跑為1.6及 3.2K、800M粉絲輕量跑及800M親子跑四個項目，適合不同年齡人士參加。活動特設2項Fun Run予個人及親子跑則為初試路跑的朋友及小朋友參加。屆時Monchhichi會換上運動服到場跟參加者打打氣，參加者有機會可以近距離跟Monchhichi拍照及互動，在跑步前後叉叉電。

最受跑手期待的Monchhichi 50週年限定紀念品跑手包中，獨家使用的Monchhichi跑步造型素材，所有贈品附加了50週年logo以加強紀念性。每位參加慶祝跑的跑手均會獲贈跑手包，不同組別的跑手包會有所不同。所有組別跑手會獲贈T恤、冰巾及號碼布，當中附送的「限定獎牌」及電子證書附有官方授權50週年logo，單是紀念品零售價已達$400以上。由即日起至10月30日23:59成功在Klook報名參加慶祝跑，可享早鳥優惠贈品價值$150「限量版 Monchhichi 打氣包」，數量有限，送完即止。