Morton’s The Steakhouse 年初二煙花匯演套餐 食新鮮生蠔＋16安士肉眼牛扒

農曆年初二維多利亞港上空將舉行煙花匯演，如果想邊歎美食邊近距離觀賞煙花景，不妨考慮一下人氣扒房Morton’s The Steakhouse。餐廳不但坐擁維港美景，當晚更特別推出一晚限定的三道菜煙花匯演套餐，前菜可選新鮮生蠔，主菜則有招牌肉眼牛扒等合共五款選擇，有興趣的話不訪提早訂座！

只此一晚的三道菜煙花匯演套餐（$1,488/位），單是前菜已非常吸引，包括絕不能錯過的 Morton’s 人氣龍蝦湯，或選擇時令巴馬火腿沙律配山羊芝士。另有嚴選矜貴食材入饌的香煎鵝肝配蘋果醬、龍蝦意大利雲吞和新鮮生蠔配忌廉魚子醬。

主菜則提供五款選擇，包括餐廳招牌16 安士肉眼牛扒，採用優質牛肉，牛肉軟嫩多汁。海鮮方面則有帝王三文魚配魚子醬白酒牛油汁，或選擇焗原隻波士頓龍蝦，同樣鮮味無窮。還有香脆雞扒配廚師白酒汁，外皮煎得金黃香脆，雞肉嫰滑多汁，水準不俗。如果想更豐盛，每位只需另加 $188，即可與家人朋友分享 36 安士斧頭扒（兩位用），入口啖啖肉，食得過癮！

每位客人可自選一款經典配菜，包括酸忌廉焗薯蓉配芝士煙肉、芝士松露炸薯條、炒原粒蘑菇及忌廉菠菜，可與親友一同分享。最後精選甜品則可自選一款，包括海鹽焦糖蘋果芝士蛋糕、法式焦糖燉蛋或莫爾頓經典焗暖心朱古力餅（兩位用）。



Morton’s The Steakhouse 香港

地址：九龍彌敦道 20 號喜來登酒店四樓

電話：2732 2343