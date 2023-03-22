Mother Pearl圓貝「櫻粉の花見」系列 春季限定手搖香水瓶

雖然香港沒有櫻花 (唔好計機場嗰幾棵啦)，但一樣有「櫻花熱」！Mother Pearl 圓貝於羣花綻放之時，呈獻全新春季限定系列「櫻粉の花見」，除了杯裝飲品，更有靚靚限定方型玻璃香水瓶「櫻花綻放」和「雲霧看花」，野餐打卡一流。

日本鹽漬櫻花主導 加入桃膠水果美顏

「花見」是日本傳統習俗，在日語的字面意思是「賞花」，經多年演變到現代社會，除了賞花也包括在繁花似錦的公園舉行的戶外派對，享用春日料理及飲品。 以「花見」作靈感，幻化春花隨風漫飛、細緻花香縈繞的畫面，並以日本鹽漬櫻花、桃膠、法式玫瑰及其他時令水果（白桃及士多啤梨）為主調創作此系列。無論身在何方，也猶如處身在櫻花樹下的夢幻氛圍，粉色系的手搖也能讓您沉醉於幸福浪漫的春日，飲品包括櫻粉桃紅、玫紅花見、瑰麗庭園等，以漸變白色及粉紅作主色，非常浪漫！

漸變色 香水瓶 日光作背景打卡一流

春季限定手搖香水瓶系列中的「櫻花綻放」和「雲霧看花」以方型玻璃樽盛載，方便隨身帶住，戶外進行聚會或野餐就一流。具奢華感的香水玻璃瓶及高顏值的漸變層次特飲，使其成為在任何場合與閏密打卡的絕佳選擇。春季限定的「櫻粉の花見」手搖香水瓶僅在所有 Mother Pearl 圓貝門店有售，每天新鮮製作，數量有限、售完即止。

Mother Pearl 圓貝分店

中環擺花街23-29號中環大廈地舖

銅鑼灣景隆街2號地下D號舖

灣仔大王東街2 - 4號碼地下3號舖

網址：https://motherpearl.world/