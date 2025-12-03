Mr. CHEESECAKE登陸銅鑼灣 首間海外常設店 消費即送Petit杯裝芝士蛋糕+扭蛋

來自日本的人氣甜點品牌 Mr. CHEESECAKE最近正式登陸銅鑼灣！是繼K11 MUSEA 、太古廣場及國際金融中心商場開設期間限定店後，首間海外常設店，除了有品牌經典招牌芝士蛋糕外，更首度推出全新「Mr. CHEESECAKE Petit」杯裝芝士蛋糕系列，以及帶來多款常溫烘焙甜點，包括焦糖焙茶費南雪蛋糕及鬆化伯爵茶曲奇。Mr. CHEESECAKE在日本社交媒體為譽為「人生中最好的芝士蛋糕」，至今系列已累計售出逾100萬件， 甜品迷一於去試吓！

Mr. CHEESECAKE 銅鑼灣開首間海外常設店

今次銅鑼灣新店開幕必試全新「Mr. CHEESECAKE Petit」杯裝芝士蛋糕系列，價錢由$63起，分別有品牌皇牌「Classic」、香港限定「Matcha」和人氣「Cream Brew Coffee」三款常設口味，上層有烤過的質感，內裡卻保留著半熟的嫩滑口感，雙重滋味令人一試難忘！而且每杯為一人份量，讓大家隨時不受人數限制都能品嚐到軟滑的芝士蛋糕，絕對值得一試！還有節日限定的開心果味芝士蛋糕Mr. CHEESECAKE Praline Pistachio，每口都是香濃開心果味，蛋糕夾著以慢烤過的碧根果製作、焦香微苦的法式果仁糖，令整體層次更豐富，適合冬季慢慢細味。