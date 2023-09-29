mtm labo新推出膠原面頸膜 李佳芯、張曦雯及湯洛雯率先體驗

mtm labo為premium collagen系列全新產品「custom-blended collagen mask非常膠原超膜」，高純度膠原蛋白的面頸膜，輔以custom-blended onsen essence啟動。發布會當日更請來品牌友好李佳芯、張曦雯及湯洛雯率先感受膠原修護力量，啟動肌膚「原」生力，擁抱自己的每個面貌。

提起mtm labo，不得不提其「量膚定制」服務。在購買產品前，透過一對一的專業肌膚評測，了解自身肌膚的需要和問題，並由各款原液中，選取具針對性的草本原液，調配成個人專屬的custom-blended onsen essence，融合高純度膠原蛋白面頸膜使用，因肌膚而選打造高效「定制護理級」膠原修護。