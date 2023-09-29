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生活
2023-09-29 15:00:00

mtm labo新推出膠原面頸膜 李佳芯、張曦雯及湯洛雯率先體驗

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mtm labo新推出膠原面頸膜 李佳芯、張曦雯及湯洛雯率先體驗

mtm labo新推出膠原面頸膜 李佳芯、張曦雯及湯洛雯率先體驗

mtm labopremium collagen系列全新產品「custom-blended collagen mask非常膠原超膜」，高純度膠原蛋白的面頸膜，輔以custom-blended onsen essence啟動。發布會當日更請來品牌友好李佳芯、張曦雯及湯洛雯率先感受膠原修護力量，啟動肌膚「原」生力，擁抱自己的每個面貌。

李佳芯、張曦雯及湯洛雯一同mtm labo出席發布會。 李佳芯、張曦雯及湯洛雯一同mtm labo出席發布會。

提起mtm labo，不得不提其「量膚定制」服務。在購買產品前，透過一對一的專業肌膚評測，了解自身肌膚的需要和問題，並由各款原液中，選取具針對性的草本原液，調配成個人專屬的custom-blended onsen essence，融合高純度膠原蛋白面頸膜使用，因肌膚而選打造高效「定制護理級」膠原修護。

透過一對一肌膚評測，了解肌膚需要和問題。 李佳芯 湯洛雯 張曦雯

高純度膠原蛋白面頸膜採用專利冷凍乾燥技術，令有效成分保鮮緊鎖在面膜及頸膜中，面頸膜以I型及III型膠原蛋白構成活性膠原蛋白，與肌膚相容之餘，有效促進細胞新陳代謝，刺激膠原再生並修復肌膚。面頸膜打開時是乾身的，使用時加入一整格的custom-blended onsen essence啟動，釋放並啟動面頸膜的有效成分，加上切合各種臉型及頸部弧度的剪裁，確保膠原蛋白精華可滲至肌膚。

湯洛雯在活動中製作專屬香檳杯掛飾。 custom-blended collagen mask $1,980 (包括custom-blended onsen essence 163mL及5片面頸膜)
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