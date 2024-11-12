mtm labo旗艦店利園開幕 新客首次體驗面部療程享7折

mtm labo早前位於銅鑼灣利園五期商場3樓及4樓開設兩層旗艦店，新店設有護膚品體驗空間、面部護理療程及醫學美容療程空間、[量膚定制] 調配室及茶事空間。新店由著名日本設計大師原研哉先生的設計哲學所啟發，創造出靜謐的護膚探索空間。由即日起，新客首次體驗 [量膚定制] 面部專業護理療程，以及[量膚定制] 醫學美容療程，即可享7折優惠，在聖誕佳節來臨前，不妨為肌膚送上美好修護之禮。

mtm labo相信每個人都是獨一無二，不單提供個人化的[量膚定制] 護膚品方案，更研發一系列[量膚定制] 面部專業護理療程，以及擁有專業高效安全的 [量膚定制]醫學美容療程。無論是護膚品或面部專業護理，專業護膚顧問都會先透過一對一肌膚評測，了解護膚及生活習慣，從而挑選合適的護膚方案。

mtm labo最新研發出 [量膚定制]三原細胞賦活護理collagen rebirth system treatment，Type III collagen本身大量存在於初生嬰兒的肌膚組織，它可加速纖維母細胞生長及促進細胞DNA 自我修復再生，令肌膚保持飽滿緊緻和彈性。但隨年齡增長，膠原蛋白急速流失，令肌膚失去彈性及光澤，出現老化症狀。

[量膚定制]三原細胞賦活護理以custom-blended collagen rebirth system為護理基礎，將type III collagen昇華成為極致的type III collagen MAX，將膠原蛋白濃度提升至3倍，mtm labo採用科研冰封技術合成水解膠原蛋白和透明質酸鈉，並以真空方法提取密封包裝，將成分保持最鮮、最純品質，比一般膠原蛋白發揮超出10倍的卓越護膚功效，有助回復膠原組織的緊密結構，提升並緊緻輪廓，令肌膚回復水潤飽滿、彈性，顯著淡化細紋及皺紋。配合專業且高效的儀器及技術，從底層活化肌膚細胞。

品牌同時因應各人肌膚需要，透過一對一的肌膚評測，從透亮、細緻、水潤、柔韌及彈力5款精華液「選配」最合適的護膚方案，配合冰駐微孔精華注滲技術，開啟細胞修復再生的大門，令營養液滲透至肌底，還原肌膚如初。