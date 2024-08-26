mtm labo眼部修護系列優惠 8折入手王牌眼膜/眼部護理單次7折

custom-blended eye mask融入「選配」和「調配」概念，設計兩款collagen pad——outline及highlight供「選配」，針對解決眼部皺紋及黑眼圈兩大常見煩惱，同時促進膠原再生和修復；需結合以草本原液「調配」的custom-blended eye expert essence使用以激活collagen pad效能，發揮眼部修護功效。達致一人一方的針對性修護，成為個人專屬的眼膜，效果更事半功倍。

即日起至9月9日，網店亦推出一連串驚喜禮遇，是入手mtm labo皇牌眼部產品的好時機。

雙能量膠原活膚眼部護理

人體的膠原蛋白流失的速度會比生成速度快，加上生活習慣、環境污染以及紫外線的殘害都會抑制膠原蛋白自我增長，使肌膚變得暗沉、缺乏彈性以及皺紋增加；眼袋、眼紋、黑眼圈及色素等各種問題容易浮現。

mtm labo的雙能量膠原活膚眼部護理，結合非入侵的elōs專利技術及Motif專利技術，配合兩款冷凍探頭，以雙極射頻及紅外線的光電協同效應加熱真皮層，使膠原蛋白收縮、增生和重新排列。療程中更融入了 [ 量膚定制 ] 保濕及膠原護理面膜，有效促進血液循環，增加肌膚張力及彈性，令皺紋明顯減淡，及即時收緊輪廓線條，肌膚變得緊緻、飽滿及有光澤。