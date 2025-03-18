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生活
2025-03-18 13:00:00

mtm labo x niin 自然極致之美工作坊 自製天然珍珠手鏈/享王牌眼部護理

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mtm labo x niin 自然極致之美工作坊 自製天然珍珠手鏈/享王牌眼部護理

mtm labo x niin 自然極致之美工作坊 自製天然珍珠手鏈/享王牌眼部護理

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mtm labo向來崇尚自然，透過 [ 量膚定制 ] 彰顯每個人獨特之美，品牌由即日起至323日，與可持續珠寶品牌niin聯乘舉辦「自然極致之美工作坊」，預約費可全數換購 [ 量膚定制 ] 產品，購物滿指定金額，更有機會享王牌眼部護理 (價值$580)

mtm labo與可持續珠寶品牌niin聯乘舉辦「自然極致之美工作坊」。

mtm labo與可持續珠寶品牌niin聯乘舉辦「自然極致之美工作坊」。

是次工作坊讓個人參照教學卡製作，並由專業美容顧問從旁協助，歡迎攜同朋友一同體驗，啟發彼此的創意和靈感，打造獨具特色的手飾，發掘自身的本真之美，如同珍珠般被外殼保護，純淨而形態獨一無二，並見證自然資源轉化為精緻工藝的過程。

完成「自然極致之美工作坊」後，預約費可全數換購 [ 量膚定制 ] 產品，於體驗當天購買任何 [ 量膚定制 ] 護膚品、面部專業護理或TIME by mtm labo醫學美容療程淨額滿HK$2,500，更有機會享皇牌眼部護理 (價值 HK$580)，定制個人肌膚之最美。

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參加者可製作天然珍珠手鏈。

參加者可製作天然珍珠手鏈。

全新及現有客戶額外專享禮遇

禮遇1：免費獲享一人一方肌膚評測。

禮遇2：以65折首次體驗單次mtm labo面部專業護理或TIME by mtm labo醫學美容療程。

禮遇3：購買任何5次面部專業護理可獲贈1次同等的免費療程，購買10次則可獲贈2次免費療程。

完成「自然極致之美工作坊」後，預約費可全數換購 [ 量膚定制 ] 產品。

完成「自然極致之美工作坊」後，預約費可全數換購 [ 量膚定制 ] 產品。

mtm labo自然極致之美工作坊詳情：

日期：即日起至323

時間：14:00-19:00 (每節1小時)

每節人數：最多2

地點：mtm labo指定門市 (銅鑼灣利園五期、尖沙咀海港城及九龍塘又一城)

預約

費用：$220/位；攜同一位朋友，每位只需$200(可全數$220選購相等價值的 [ 量膚定制 ] 護膚產品)

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