mtm labo x niin 自然極致之美工作坊 自製天然珍珠手鏈/享王牌眼部護理

mtm labo向來崇尚自然，透過 [ 量膚定制 ] 彰顯每個人獨特之美，品牌由即日起至3月23日，與可持續珠寶品牌niin聯乘舉辦「自然極致之美工作坊」，預約費可全數換購 [ 量膚定制 ] 產品，購物滿指定金額，更有機會享王牌眼部護理 (價值$580)。
是次工作坊讓個人參照教學卡製作，並由專業美容顧問從旁協助，歡迎攜同朋友一同體驗，啟發彼此的創意和靈感，打造獨具特色的手飾，發掘自身的本真之美，如同珍珠般被外殼保護，純淨而形態獨一無二，並見證自然資源轉化為精緻工藝的過程。
完成「自然極致之美工作坊」後，預約費可全數換購 [ 量膚定制 ] 產品，於體驗當天購買任何 [ 量膚定制 ] 護膚品、面部專業護理或TIME by mtm labo醫學美容療程淨額滿HK$2,500，更有機會享皇牌眼部護理 (價值 HK$580)，定制個人肌膚之最美。
全新及現有客戶額外專享禮遇
禮遇1：免費獲享一人一方肌膚評測。
禮遇2：以65折首次體驗單次mtm labo面部專業護理或TIME by mtm labo醫學美容療程。
禮遇3：購買任何5次面部專業護理可獲贈1次同等的免費療程，購買10次則可獲贈2次免費療程。
mtm labo自然極致之美工作坊詳情：
日期：即日起至3月23日
時間：14:00-19:00 (每節1小時)
每節人數：最多2人
地點：mtm labo指定門市 (銅鑼灣利園五期、尖沙咀海港城及九龍塘又一城)
預約
費用：$220/位；攜同一位朋友，每位只需$200。(可全數$220選購相等價值的 [ 量膚定制 ] 護膚產品)