mtm labo x niin 自然極致之美工作坊 自製天然珍珠手鏈/享王牌眼部護理

mtm labo向來崇尚自然，透過 [ 量膚定制 ] 彰顯每個人獨特之美，品牌由即日起至3月23日，與可持續珠寶品牌niin聯乘舉辦「自然極致之美工作坊」，預約費可全數換購 [ 量膚定制 ] 產品，購物滿指定金額，更有機會享王牌眼部護理 (價值$580)。

是次工作坊讓個人參照教學卡製作，並由專業美容顧問從旁協助，歡迎攜同朋友一同體驗，啟發彼此的創意和靈感，打造獨具特色的手飾，發掘自身的本真之美，如同珍珠般被外殼保護，純淨而形態獨一無二，並見證自然資源轉化為精緻工藝的過程。

完成「自然極致之美工作坊」後，預約費可全數換購 [ 量膚定制 ] 產品，於體驗當天購買任何 [ 量膚定制 ] 護膚品、面部專業護理或TIME by mtm labo醫學美容療程淨額滿HK$2,500，更有機會享皇牌眼部護理 (價值 HK$580)，定制個人肌膚之最美。