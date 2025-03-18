MTR Mobile全新升級版登場 送CHILL CLUB門票/「電子都會票」自動登記交通費用補貼

港鐵公司手機應用程式MTR Mobile推出全新升級版本，整合各項MTR分獎賞計劃的會員專屬功能，包括行程規劃、生活購物資訊、遊戲、儲分換獎賞及購票等。成為會員，無論搭車及消費均可賺MTR分，換領一系列本地、過境及高鐵車程優惠、港鐵商場及車站商店電子禮券、節日限定禮品等獎賞。

港鐵公司手機應用程式MTR Mobile推出全新升級版本

升級版 MTR Mobile 會員專區 2 大亮點 1. 整合所有專屬功能，清晰易用，新增設的MTR分會員專區將整合所有會員專屬功能，讓會員能夠輕鬆一覽賺分、換領獎賞、推廣優惠及印花，方便使用。 2. 全新「FUN分遊戲」賺分更快更輕鬆—會員透過乘搭港鐵、購物、答問題賺取MTR分外，現在更可透過全新遊戲功能「FUN分遊戲」邊玩遊戲邊賺分。

MTR Mobile 升級介⾯新增設MTR分會員專區，整合所有會員專屬功能。

限時推廣優惠 透過新增的全新遊戲功能 「FUN分遊戲」，會員每日可一邊乘搭港鐵一邊玩遊戲兼賺取MTR 分。由3月19日早上10:00至3月25日晚上11:59推出「CHILL CLUB」遊戲區，於該指定遊戲區最快過完五關的150名會員，可獲得由ViuTV主辦的《FWD富衛保險呈獻: CHILL CLUB推介榜年度推介24/25》門票2 張，親身為至愛歌手和組合打氣。

「電子都會票」自動登記公共交通費用補貼計劃 另外，港鐵早前宣布，有鑑於實體都會票每月用量達數百萬人次，MTR Mobile將於4月加入「電子都會票」，市民可直接在程式購買並使用電子都會票，直接用二維碼車票入閘，會員可直接購買電子版都會票並隨時查看剩餘車程。除了節省在客務中心排隊購票的時間，更可直接在MTR Mobile登記公共交通費用補貼計劃。詳情即將推出，密切留意。