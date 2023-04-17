MTR Mobile引入全新徽章遊戲 讓你完成任務集齊專屬徽章 獲得優惠

MTR Mobile全新徽章遊戲

港鐵公司乘心服務，積極優化乘客體驗,其中MTR Mobile更率先於4月推出全新徽章遊戲，不時推出各種任務挑戰大家，完成任務還可以收集各式專屬徽章，以表揚你的遊戲成就，盡享榮耀。現先推出3套特色徽章讓你收集，率先讓大家感受遊玩新體驗！ 第一套：「 MTR Mobile 會籍」徽章 只要你下載及登記MTR Mobile並成為MTR Mobile用戶、再連結八達通至你的專屬賬戶，即可參與全新徽章遊戲，同時你亦可自動取得三款可愛的「鐵仔」徽章及透過其他挑戰得到更多各式各樣的徽章。

「 MTR Mobile 會籍」徽章

第二套：「車站大 亨」徽章 港鐵近年新增多個車站及路綫，現時整個網絡已覆蓋98個港鐵車站及10條鐵路綫*，而大家又曾到訪其中多少個車站？「車站大亨」玩法非常簡單，玩家只要集齊「MTR Mobile 會籍」徽章，並使用已連結至MTR Mobile賬戶的八達通，在指定98個港鐵車站*入閘或出閘，便可以自動^獲得該站的徽章。透過收集98款設計獨特的車站徽章，更可打造你的專屬「車站大亨」版圖。每款車站徽章都是根據車站顏色設計，充滿特色，絕對是不容錯過的戰利品！ 家長亦可透過收集徽章，順道與孩子搭乘港鐵遊走香港不同地方，搜尋打卡熱點，增加親子之間的互動和聯繫，享受親子玩樂時光！馬上集齊不同車站徽章，透過搭乘港鐵密密出行，不斷壯大出行版圖，搖身一變成為「車站大亨」！

第三套：「齊動樂」徽章 由即日起至 6 月 30 期間，你只需參加「齊動樂」遊戲挑戰7項競技比賽，便可有機會贏得高達32,800 MTR分及7款「齊動樂」徽章！「齊動樂」是一款以 7 項競技運動為藍本的Board Game，玩法輕鬆簡單，為乘客旅程增添樂趣。MTR Mobile 登記用戶可帶領鐵仔及機鐵仔每日挑戰1款項目。